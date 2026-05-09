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Hindi Newsक्रिकेटगर्दन पकड़ी, गिरेबान पर हाथ डाला, फिर उंगली दिखाई.. IPL लफड़े पर पांड्या ने तोड़ी चुप्पी

गर्दन पकड़ी, गिरेबान पर हाथ डाला, फिर उंगली दिखाई.. IPL लफड़े पर पांड्या ने तोड़ी चुप्पी

आईपीएल 2026 में क्रुणाल पांड्या और निकोलस पूरन का एक लफड़ा जमकर वायरल हुआ. लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के बीच मुकाबले के बाद ये वीडियो सुर्खियों में आया. कयास लगाए जाने लगे कि दोनों के बीच गहमा-गहमी देखने को मिली है. अब पांड्या ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 09, 2026, 03:05 PM IST
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IPL 2026
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आईपीएल 2026 में क्रुणाल पांड्या और निकोलस पूरन का एक लफड़ा जमकर वायरल हुआ. लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के बीच मुकाबले के बाद ये वीडियो सुर्खियों में आया. कयास लगाए जाने लगे कि दोनों के बीच गहमा-गहमी देखने को मिली है. अब पांड्या ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने सारी गलतफहमियां दूर कर दी हैं. यह ड्रामा लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मैच के दौरान शुरू हुआ, जब क्रुणाल ने पूरन को दो तेज बाउंसर गेंदें फेंकीं.

पूरन ने पकड़ा कॉलर

एक रन लेने के बाद, पूरन ने नॉन-स्ट्राइकर छोर पर खड़े RCB के ऑलराउंडर से कुछ बातें कीं. IPL के किसी भी आम गरमा-गरमी वाले पल जैसा ही लग रहा था लेकिन असली बवाल मैच के बाद मचा. पूरन ने उन्होंने क्रुणाल का कॉलर पकड़ा, गर्दन पकड़कर धक्का दिया और फिर उंगली दिखाई. देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया. कई फैंस को लगा कि इन दोनों पूर्व साथियों के बीच सचमुच कोई तनाव है.

क्रुणाल ने किया पोस्ट

वीडियो वायरल होने के बाद क्रुणाल पांड्या ने एक पोस्ट किया. उन्होंने इस पोस्ट में अपने जिगरी यार पर प्यार बरसाया. क्रुणाल ने एक मजेदार इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया. इस पोस्ट में उन्होंने पूरन के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की थी. क्रुणाल ने लिखा, 'कोई लफड़ा नहीं, सिर्फ प्यारय मेरे भाई पूरन को 100 IPL मैच पूरे करने पर बधाई. तुम पर गर्व है भाई, अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है. वैसे, वो बाउंसर कैसी लगी?'

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पूरन ने दिया ये रिएक्शन

पांड्या की पोस्ट पर पूरन का भी रिएक्शन देखने को मिला. पूरन ने जवाब दिया, 'यहां सिर्फ प्यार है दोस्तों. मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक.' ये दोनों खिलाड़ी IPL 2023 और 2024 के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स में एक साथ खेलते हुए एक-दूसरे के साथ खेल रहे थे और उसके बाद जिगरी यार बन गए. अब दोनों अलग-अलग टीमों में हैं और मैच के बाद ब्रोमांस देखने को मिलता है.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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