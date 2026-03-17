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Hindi Newsक्रिकेटरोहित शर्मा पर मंडराया खतरा? इम्पैक्ट रूल पर MI कोच का बड़ा बयान, जानें पूरा मामला

रोहित शर्मा पर मंडराया खतरा? इम्पैक्ट रूल पर MI कोच का बड़ा बयान, जानें पूरा मामला

आईपीएल की शुरुआत से तकरीबन 11 दिनों पहले मुंबई इंडियंस के कोच महेला जयवर्धने ने रोहित शर्मा के खेलने को लेकर बड़ा बयान दिया है. साथ ही उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर भी काफी कुछ कहा है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 17, 2026, 09:13 PM IST
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Image credit- X/ImRo45
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मुंबई इंडियंस के कोच महेला जयवर्धने ने साफ कर दिया है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में रोहित शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. टीम के एक इवेंट में बात करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि पिछले सीज़न में रोहित को इस रोल में क्यों रखा गया था, जिसे लेकर कुछ फैंस ने सवाल उठाए थे. जयवर्धने के मुताबिक, पिछले सीज़न में रोहित चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए थे. इसी वजह से टीम को उनका वर्कलोड संभालकर चलना पड़ा. आईपीएल 2025 के दौरान रोहित पूरी तरह फिट नहीं थे, और कप्तानी हार्दिक पांड्या को सौंपे जाने के बाद, मुंबई इंडियंस ने मैदान पर उनके खेलने का समय सीमित रखने का फैसला किया था.

रोहित पर जताया भरोसा

“पिछले सीजन में हमने रोहित को काफी संभालकर इस्तेमाल किया, क्योंकि वह कुछ हल्की चोटों से गुजर रहे थे. ऐसे में उनका वर्कलोड मैनेज करना जरूरी था. असल में, वह मैदान पर हों या बाहर, टीम पर उनका असर हमेशा बड़ा रहता है. लेकिन इस बार मेरी कोशिश रहेगी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय तक मैदान पर रखा जाए.”

 MI मैनेजमेंट बेताब

कोच ने आगे कहा कि इस सीजन में मुंबई इंडियंस रोहित को मैदान पर ज्यादा एक्टिव भूमिका में देखना चाहती है. हालांकि, जयवर्धने ने यह भी साफ किया कि टीम में कई ऑलराउंडर होने की वजह से इम्पैक्ट प्लेयर नियम का इस्तेमाल काफी हद तक मैच की स्थिति पर निर्भर करेगा. जब हम गेंदबाजों को रोटेट करते हैं या इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, तब यह सोचना पड़ता है कि उसे किस समय मैदान पर लाया जाए और उस वक्त बाकी सभी खिलाड़ियों का मैदान पर होना जरूरी है या नहीं.”

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'सामने वाली टीम को देखना पड़ता है'

उन्होंने आगे कहा, “अगर आप हमारी टीम देखें तो ज्यादातर खिलाड़ी ऑलराउंडर हैं और गेंदबाजी भी कर सकते हैं. ऐसे में जब कप्तान को मैदान पर अतिरिक्त ऑलराउंडर विकल्प की जरूरत होती है, तो मुझे उस हिसाब से सोचना पड़ता है और विपक्षी टीम को ध्यान में रखकर फैसला लेना होता है. फिलहाल टीम में सिर्फ दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो ऑलराउंडर नहीं हैं. रोहित और सूर्यकुमार यादव तो क्या आप इस फैसले में मेरी मदद कर सकते हैं?” 

केकेआर से पहला मुकाबला

मुंबई इंडियंस अपना पहला मुकाबला आईपीएल 2024 के चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलेगी. टीम के फैंस को उम्मीद होगी कि रोहित फिर से अपनी पुरानी लय में नजर आएं और बड़ा योगदान दें. उन्होंने हाल के समय में लगातार दो सीज़न में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में वह टीम को खिताब दिलाने में सफल नहीं हो पाए हैं.

 

 

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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