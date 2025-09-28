अब नहीं मिल पाएगा दूसरा वैभव सूर्यवंशी! BCCI ने बदले नियम, ऐसे पूरा होगा IPL का सपना

Indian Premier League: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने को लेकर नियम ज्यादा सख्त कर दिए हैं. अभी तक खेलने को लेकर उम्र संबंधी कोई खास नियम नहीं था. बोर्ड ने वैभव सूर्यवंशी के 14 साल की उम्र में ही आईपीएल खेलने के बाद बड़ा कदम उठाया है. इससे आगामी सीजन में अब वैभव की उम्र में खेलने वाले खिलाड़ी काफी कम नजर आएंगे. इस नए नियम ने खिलाड़ियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

क्या है नया नियम?

इस नियम के तहत, अंडर-19 और अंडर-16 खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने के योग्य होने से पहले कम से कम एक फर्स्ट क्लास मैच खेलना जरूरी होगा. इसका मतलब है कि कोई भी युवा खिलाड़ी अब सीधे आईपीएल में प्रवेश नहीं कर सकता है. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, प्लेयर्स को पहले अपने राज्य टीम का प्रतिनिधित्व कम से कम एक फर्स्ट क्लास मैच में करना होगा.

क्यों बदला नियम?

इस बदलाव से पहले आईपीएल में कोई आयु सीमा या सख्त अनुभव की आवश्यकताएं नहीं थीं. टीमें नीलामी, ट्रायल या मिड-सीजन रिप्लेसमेंट के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को चुन सकती थीं, भले ही उन्हें घरेलू क्रिकेट का अनुभव हो या न हो. यह नया नियम सुनिश्चित करेगा कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों को भी उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने से पहले पेशेवर क्रिकेट का कुछ अनुभव हो.

वैभव सूर्यवंशी का मामला

पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को खरीदकर चौंका दिया था. कुछ लोगों ने सोचा था कि उन्होंने कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन उन्होंने वास्तव में जनवरी 2024 में पटना में मुंबई के खिलाफ बिहार के लिए अपना डेब्यू किया था. राजस्थान ने उन्हें 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा था, तब वैभव सिर्फ 13 साल और 243 दिन के थे. इससे वह आईपीएल में शामिल होने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे.