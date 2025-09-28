Advertisement
अब नहीं मिल पाएगा दूसरा वैभव सूर्यवंशी! BCCI ने बदले नियम, ऐसे पूरा होगा IPL का सपना

Indian Premier League: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने को लेकर नियम ज्यादा सख्त कर दिए हैं. अभी तक खेलने को लेकर उम्र संबंधी कोई खास नियम नहीं था. बोर्ड ने वैभव सूर्यवंशी के 14 साल की उम्र में ही आईपीएल खेलने के बाद बड़ा कदम उठाया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 28, 2025, 06:16 PM IST
क्या है नया नियम?

इस नियम के तहत, अंडर-19 और अंडर-16 खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने के योग्य होने से पहले कम से कम एक फर्स्ट क्लास मैच खेलना जरूरी होगा. इसका मतलब है कि कोई भी युवा खिलाड़ी अब सीधे आईपीएल में प्रवेश नहीं कर सकता है. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, प्लेयर्स को पहले अपने राज्य टीम का प्रतिनिधित्व कम से कम एक फर्स्ट क्लास मैच में करना होगा.

क्यों बदला नियम?

इस बदलाव से पहले आईपीएल में कोई आयु सीमा या सख्त अनुभव की आवश्यकताएं नहीं थीं. टीमें नीलामी, ट्रायल या मिड-सीजन रिप्लेसमेंट के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को चुन सकती थीं, भले ही उन्हें घरेलू क्रिकेट का अनुभव हो या न हो. यह नया नियम सुनिश्चित करेगा कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों को भी उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने से पहले पेशेवर क्रिकेट का कुछ अनुभव हो.

वैभव सूर्यवंशी का मामला

पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को खरीदकर चौंका दिया था. कुछ लोगों ने सोचा था कि उन्होंने कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन उन्होंने वास्तव में जनवरी 2024 में पटना में मुंबई के खिलाफ बिहार के लिए अपना डेब्यू किया था. राजस्थान ने उन्हें 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा था, तब वैभव सिर्फ 13 साल और 243 दिन के थे. इससे वह आईपीएल में शामिल होने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Vaibhav SuryavanshiIPLBCCIIndian Premier Leaguecricketcricket news

