'कोई नहीं ले सकता रोहित शर्मा की जगह...', CSK-MI के इस दिग्गज की डिमांड, वर्ल्ड कप में हिटमैन ही रहें कप्तान

Rohit Sharma ODI World Cup 2027: भारतीय क्रिकेट के सफलतम कप्तानों में एक रोहित शर्मा ने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है. वह अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं. उनकी नजर 2027 में वर्ल्ड कप जीतने पर है. 2023 में टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल हार गई थी. वह उस कमी को दूर करना चाहते हैं. रोहित ने अपनी कप्तानी में 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 19, 2025, 10:09 AM IST
Rohit Sharma ODI World Cup 2027: भारतीय क्रिकेट के सफलतम कप्तानों में एक रोहित शर्मा ने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है. वह अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं. उनकी नजर 2027 में वर्ल्ड कप जीतने पर है. 2023 में टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल हार गई थी. वह उस कमी को दूर करना चाहते हैं. रोहित ने अपनी कप्तानी में 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है. उनकी उपलब्धियों को देखते हुए चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में धमाल मचा चुके अंबाती रायुडू ने बड़ी मांग कर दी है. रायुडू का कहना है कि रोहित को आगामी वर्ल्ड कप में कप्तानी करनी चाहिए.

रोहित जैसा कोई नहीं

अंबाती रायुडू ने जोर देकर कहा कि रोहित जैसा आत्मविश्वास और संतुलन टीम को कोई और नहीं दे सकता. उन्होंने समझाया कि रोहित की बल्लेबाजी, उनकी रणनीतिक सोच और एक कप्तान के रूप में उनका शांत स्वभाव बेजोड़ हैं. रायुडू ने कहा कि हमें सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना चाहिए: कौन हमें वर्ल्ड कप जिता सकता है? इसका जवाब सीधा है- रोहित शर्मा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वनडे टीम में फिलहाल कोई और खिलाड़ी नहीं है जो रोहित की तरह साथियों को इतना भरोसा और विश्वास दे सके.

ये भी पढ़ें: 32 चौके, 15 छक्के और 292 रन...180 की स्ट्राइक रेट से रन कूट रहा ये वर्ल्ड कप विनर! गेंदबाजों के उड़ाए होश

रायुडू ने कही बड़ी बात

रायुडू ने कहा, ''आपको यह देखना होगा कि आपको वर्ल्ड कप कौन जिता सकता है. अगर रोहित की कप्तानी ऐसा कर सकती है, तो उन्हें 2027 तक जारी रहना चाहिए. वनडे में रोहित की जगह कोई नहीं ले सकता, उनकी कप्तानी, उनकी बल्लेबाजी और खिलाड़ियों को दिया गया आत्मविश्वास सभी बेहद महत्वपूर्ण हैं- रोहित को 2027 वर्ल्ड कप में कप्तान होना ही चाहिए.''

ये भी पढ़ें: 1 साल में बदली पूरी पाकिस्तानी टीम, बाबर-रिजवान के साथ इन प्लेयर्स की छुट्टी, ये 5 ही बचा पाए अपनी जगह

रोहित का कप्तानी रिकॉर्ड

रोहित पहले ही भारत को दो आईसीसी ट्रॉफी दिला चुके हैं और 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भी टीम को फाइनल तक ले गए थे. उनकी कप्तानी में भारत ने सभी ग्रुप-स्टेज मैच जीते और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया. हालांकि, फाइनल में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. वर्ल्ड कप में रोहित का बल्लेबाजी प्रदर्शन भी शानदार रहा है. 2023 वनडे विश्व कप में उन्होंने 125 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 597 रन बनाए और दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. चार साल पहले 2019 में उनका प्रभाव और भी बड़ा था, जब उन्होंने पांच शतकों सहित 648 रन बनाए. यह एक वर्ल्ड कप में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा शतक हैं. 2015 में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था जिससे भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा था. वह अब तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं और 2027 में सूखे को समाप्त करना चाहेंगे.

About the Author
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Rohit SharmaCSKMIAmbati RayuduWorld Cup 2027Indian cricket teamIndia team

;