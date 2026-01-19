ऑस्ट्रेलिया ने किया T20 टीम का ऐलान, मैक्सवेल-कमिंस-हेजलवुड बाहर, नए खिलाड़ियों का भरमार, देखें पूरा स्क्वॉड

Australia T20I Squad For Pakistan Series: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 17 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. टीम की कमान मिचेल मार्श संभालेंगे, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इस टीम में पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और ग्लेन मैक्सवेल जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल नहीं हैं. पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20I सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में नए खिलाड़ियों की भरमार है, कई ऐसे चेहरे शामिल हैं, जिन्होंने बिग बैश लीग में तो धमाकेदार प्रदर्शन किया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है.

पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), शॉन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, कूपर कॉनॉली, बेन ड्वार्शियस, जैक एडवर्ड्स, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मिच ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अगले महीने से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पहले ही टीम का ऐलान कर दिया था. मेगा इवेंट के लिए चुनी गई टीम में जोश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस का नाम शामिल है. हालांकि तीनों धुरंधरों को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में आराम दिया गया है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनॉली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा

ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान T20I सीरीज का शेड्यूल

टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीम 29 जनवरी से 1 फरवरी तक तीन मैचों की T20I सीरीज खेलेगी. इस सीरीज को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रिहर्सल के बजाय एक ऑडिशन विंडो के रूप में देखा है. कई वरिष्ठ खिलाड़ी अभी भी चोटों से उबर रहे हैं, ऐसे में चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने स्वीकार किया कि यह दौरा विश्व कप शुरू होने से पहले नए खिलाड़ियों को सही मौका देने के बारे में है.

29 जनवरी - पहला मैच: पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर, शाम 6:30 बजे

31 जनवरी - दूसरा मैच: पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर, शाम 6:30 बजे

01 फरवरी - तीसरा मैच: पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर, शाम 6:30 बजे