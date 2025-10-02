खेल में पॉलिटिक्स नहीं... RCB के महान क्रिकेटर ने टीम इंडिया के खिलाफ उगला जहर, पाकिस्तान का दिया साथ

India vs Pakistan Asia Cup: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था. नौवीं बार चैंपियन बनने के बाद टीम को अब तक ट्रॉफी नहीं दी गई है. फाइनल के बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद वह उसे लेकर भी भाग गए. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने नकवी की इस हरकत की आलोचना की.

नकवी की नाटक-नौटंकी

बीसीसीआई ने नकवी से मेडल के साथ ट्रॉफी वापस करने के लिए कहा है. पीसीबी चेयरमैन ने इसके जवाब में कहा है कि भारतीय कप्तान को एसीसी के ऑफिस में आकर ट्रॉफी लेनी होगी. इस विवाद ने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस का ध्यान खींचा है. पूर्व खिलाड़ियों ने इस पर बयान दिया है. इस बीच, साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के महान खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने विवाद पर भारत के खिलाफ बड़ा बयान दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

डिविलियर्स के बयान से मची सनसनी

डिविलियर्स ने खेल में राजनीति को हावी होने देने के लिए भारतीय टीम की आलोचना की. अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में उन्होंने कहा कि भारत द्वारा एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराने के बाद जो कुछ हुआ, उसे देखकर उन्हें दुःख हुआ. उन्होंने कहा, ''टीम इंडिया एक तरह से खुश नहीं थी कि ट्रॉफी कौन सौंप रहा था. मुझे नहीं लगता कि यह खेल में होना चाहिए. राजनीति को एक तरफ रहना चाहिए. खेल एक अलग चीज है और इसे उसी रूप में मनाया जाना चाहिए. यह देखकर बहुत दुःख हुआ, लेकिन उम्मीद है कि वे भविष्य में चीजों को सुलझा लेंगे. यह खेल, खिलाड़ियों, खिलाड़ियों, क्रिकेटरों को बहुत मुश्किल स्थिति में डाल देता है और मैं यही देखना नापसंद करता हूं. अंत में यह बहुत अजीब था.''

ये भी पढ़ें: 256 रन... ब्रायन लारा के 400 से भी लंबा चलेगा दोहरे शतक का ये रिकॉर्ड! सचिन-सहवाग-गेल भी हो गए फेल

टीम इंडिया पर बड़ा बयान

एशिया कप विवाद में भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध पूरे टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेट पर हावी थे. भारत ने अपराजित रहकर खिताब जीता. टूर्नामेंट में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. इसके अलावा दोनों देशों के खिलाफ के बीच जुबानी जंग जारी रही. इसके बावजूद डिविलियर्स अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारत के T20 सेटअप से काफी प्रभावित हैं. डिविलियर्स ने कहा, ''भारत बहुत मजबूत दिख रहा है. उस बड़े टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है. यह ज्यादा दूर नहीं है और ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत प्रतिभा है. वे बड़े पलों को अच्छी तरह से खेलते हैं, तो यह शानदार है.''