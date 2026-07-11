न बारिश, न गीली आउटफील्ड, फिर भी टला टॉस... कहां फंसी टीम इंडिया? रवि शास्त्री को आई मुंबई पुलिस की याद

India vs England T20I Toss Delay: भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टी-20 मैच का टॉस किसी मौसम की खराबी या बारिश के कारण नहीं, बल्कि एक अजीबोगरीब वजह से टालना पड़ा. भारतीय टीम की बस स्टेडियम के रास्ते में भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस गई थी. शनिवार (11 जुलाई) को भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे टॉस नहीं हुआ. श्रेयस अय्यर की टीम रो बाउल नहीं पहुंच पाई थी, जबकि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपना अभ्यास शुरू कर दिया था.
नियमों के मुताबिक, टीमों को टॉस से कम से कम डेढ़ घंटा पहले मैदान पर पहुंचना चाहिए ताकि खिलाड़ी पर्याप्त वार्म-अप कर सकें. हालांकि, लाइव विजुअल्स में देखा गया कि भारतीय टीम शाम लगभग 6:36 बजे मैदान पर पहुंची, जो कि निर्धारित समय से लगभग 90-100 मिनट की देरी थी. अर्शदीप सिंह शाम 6:40 बजे वार्म-अप के लिए मैदान पर उतरने वाले पहले भारतीय खिलाड़ियों में से एक थे. बताया गया कि स्टेडियम से महज 4 मील दूर स्थित स्टेशन से बस को पहुंचने में करीब एक घंटा लग गया.
Update
Toss at 7.15 PM IST (2:45 PM local time).
Start of play at 7.30 PM IST (3 PM local time).#TeamIndia | #ENGvIND
— BCCI (@BCCI) July 11, 2026
मैदान पर मौजूद पूर्व मुख्य कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री इस स्थिति पर मजाकिया मूड में नजर आए. उन्होंने ब्रॉडकास्ट के दौरान कहा कि उनके क्रिकेट के इतने वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ट्रैफिक की वजह से टॉस में देरी हुई हो. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यहां मुंबई पुलिस बाजी मार ले जाती, क्योंकि वे हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय स्थिति को संभालने के लिए काफी सक्रिय रहती है.
देरी से पहुंचने के कारण भारतीय टीम को तैयारी के लिए कम समय मिला, जो उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है. उच्च-स्तरीय एथलीटों के लिए वार्म-अप शरीर को तीव्र खेल के लिए तैयार करने और चोटों से बचने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. गेंदबाजों को अपनी लय पाने के लिए शरीर को 'खोलने' की जरूरत होती है, जबकि बल्लेबाजों को अपनी एकाग्रता दुरुस्त करने के लिए काफी 'नॉकिंग' करनी पड़ती है. बारिश में दोनों टीमों को नुकसान होता है, लेकिन इस ट्रैफिक जाम का खामियाजा मुख्य रूप से भारत को ही भुगतना होगा.
Southampton
Following a delay caused by the Indian team being stuck in traffic, the toss for the fifth T20I will now be held at 7.15 pm IST.
Play begins at 7.30 pm IST, with no overs lost pic.twitter.com/ujFrZMlVeQ
— Cricinfo (@cricinfo) July 11, 2026
मैच रेफरी और अधिकारियों ने खिलाड़ियों को तैयारी का मौका देने के लिए टॉस का समय आगे बढ़ा दिया. अब यह पुष्टि हो गई है कि टॉस शाम 7:15 बजे होगा और मैच आधे घंटे की देरी से 7:30 बजे शुरू होगा. इंग्लैंड पहले ही सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुका है और भारत इस आखिरी मैच को जीतकर अपनी साख बचाने की कोशिश करेगा.