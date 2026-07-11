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न बारिश, न गीली आउटफील्ड, फिर भी टला टॉस... कहां फंसी टीम इंडिया? रवि शास्त्री को आई मुंबई पुलिस की याद

India vs England T20I Toss Delay: साउथम्प्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टी-20 मैच के टॉस में ट्रैफिक जाम के कारण देरी हुई. श्रेयस अय्यर की टीम के देरी से पहुंचने पर रवि शास्त्री ने मुंबई पुलिस का उदाहरण देते हुए चुटकी ली.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 11, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:15 PM IST
न बारिश, न गीली आउटफील्ड, फिर भी टला टॉस... कहां फंसी टीम इंडिया? रवि शास्त्री को आई मुंबई पुलिस की याद
Image Credit: भारत बनाम इंग्लैंड पांचवां टी20 मैच. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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