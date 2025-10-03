शतक और 10 विकेट... क्रिकेट इतिहास के 4 सबसे बड़े रिकॉर्डधारी ऑलराउंडर, टेस्ट में अमर हो गया नाम

10 Wickets Unique Record: टेस्ट इतिहास में कई ऐसे धांसू ऑलराउंडर्स आए जिन्होंने विकेट्स के साथ रनों का भी अंबार लगाया. रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, पैट कमिंस और कपिल देव जैसे नामों ने दुनिया में अपना डंका बजाया. लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे इतिहास में महज 4 ऑलराउंडर्स ही हासिल कर पाए हैं. भले ही इन खिलाड़ियों के नाम फैंस न सुने हों लेकिन क्रिकेट इतिहास में 10 विकेट के साथ शतक का अलबेला रिकॉर्ड इन चुनिंदा खिलाड़ियों के नाम ही है.

1. एलेन डेविडसन

पहला नाम एलेन डेविडसन का है जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे. उनका करियर महज 44 टेस्ट मैच का रहा लेकिन उन्होंने अपने नाम अनोखा रिकॉर्ड दर्ज कराया. साल 1960 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में 124 रन की पारी खेली थी और साथ ही 11 विकेट लेने का कारनामा कर दिया था. उन्होंने पहली पारी में 5 जबकि दूसरी पारी में 6 विकेट झटके और अपने नाम ये रिकॉर्ड किया था.

2. इयान बाथम

दूसरा नाम इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर इयान बाथम का है जिन्होंने अपने 102 टेस्ट में 5200 रन ठोके थे. उन्होंने टेस्ट करियर में 14 शतक और 22 फिफ्टी जमाई थीं. बाथम के नाम टेस्ट करियर में 383 विकेट भी दर्ज हैं. उन्होंने 116 वनडे भी खेले जिसमें 145 विकेट जबकि 2113 रन बनाए थे. साल 1980 में उन्होंने भारत के खिलाफ 13 विकेट और 114 रन की पारी खेली थी.

3. इमरान खान

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर इमरान खान का भी नाम इस लिस्ट में दर्ज है. उन्होंने भारत के खिलाफ साल 1983 टेस्ट में 117 रन की पारी के साथ 11 विकेट झटके थे. इमरान खान ने एक पारी में 6 जबकि दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की थी.

4. शाकिब अल हसन

बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने 2014 में इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया था. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से कहर बरपाया था. शाकिब ने दोनों पारियों में 5-5 विकेट झटके थे और साथ ही 143 रन की पारी खेली थी. शाकिब ने अपने करियर में इसके अलावा भी कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं.