Advertisement
trendingNow13030756
Hindi Newsक्रिकेट

RCB, CSK या MI नहीं... Google पर टॉप सर्च में ये दो IPL टीमें, नाम जानकर रह जाएंगे दंग

IPL की बात जहां भी आती है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) जैसी टीमों के नाम अक्सर चर्चा में रहते हैं. तीनों ही टीमों को पसंद करने वाले फैंस की संख्या लाखों में है. लेकिन हैरानी की बात कि गूगल के टॉप सर्च में तीनों टीमों के नाम नहीं हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shreyas Iyer
Shreyas Iyer

IPL की बात जहां भी आती है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) जैसी टीमों के नाम अक्सर चर्चा में रहते हैं. तीनों ही टीमों को पसंद करने वाले फैंस की संख्या लाखों में है. लेकिन हैरानी की बात कि गूगल के टॉप सर्च में तीनों टीमों के नाम नहीं हैं. पंजाब किंग्स ने गूगल की 2025 की टॉप 5 सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली स्पोर्ट्स टीमों की लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया है. इस टीम की पहचान अब दुनियाभर में है. 

चार्ट में सबसे ऊपर

यह फ्रेंचाइजी चार्ट में सबसे ऊँची रैंक वाली IPL टीम है, जो इसकी बढ़ती इंटरनेशनल पहुंच और दमदार डिजिटल मौजूदगी का सबूत है. यह रैंकिंग दिखाती है कि पिछले एक साल में फैंस टीम के खिलाड़ियों, परफॉर्मेंस और ब्रांड पहचान से कितनी मजबूती से जुड़े हैं. श्रेयस अय्यर की लीडरशिप में PBKS के IPL 2025 के फाइनल तक के शानदार प्रदर्शन के बाद इस टीम के ट्रेंड का ग्राफ तेजी से ऊपर आया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

11 साल बाद खेला फाइनल

पंजाब किंग्स ने 11 साल के बाद आईपीएल 2025 का फाइनल खेला था. लेकिन बदकिस्मती से आरसीबी से 6 रन की करीबी हार का सामना करना पड़ा. पंजाब किंग्स के चीफ कमर्शियल ऑफिसर सौरभ अरोड़ा ने कहा कि ग्लोबल रैंकिंग टीम के अपने सपोर्टर्स के साथ बनाए गए कल्चरल और इमोशनल स्पेस को दिखाती है. उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी का हमेशा मैदान पर जीतने का लक्ष्य रहा है, लेकिन जो बात सबसे अलग है वह यह है कि फैंस टीम की कहानियों और पहचान से कितनी गहराई से जुड़ते हैं.

ये भी पढे़ं.. हाई स्कोरिंग ग्राउंड और ओस भरमार.. 'Do or Die' के लिए टीम इंडिया कितनी तैयार? कोच ने समझाया गणित

दिल्ली कैपिटल्स का भी नाम

टॉप-5 में दिल्ली कैपिटल्स का भी नाम है. केएल राहुल और अक्षर पटेल की लीडरशिप में आईपीएल 2025 में दिल्ली ने भी शानदार प्रदर्शन किया था. दिल्ली की टीम ने टॉप-5 में रहते हुए सीजन का अंत किया था. मुंबई और सीएसके जैसी 5-5 खिताब जीतने वाली टीम कुछ खास नहीं कर पाईं थीं. सीएसके की टीम नीचे से पहले नंबर पर थी जबकि मुंबई ने सुपर-4 में अपना सीजन खत्म किया था.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL 2025

Trending news

गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
Gujarat news
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
Putin India Visit 2025
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
Putin India Visit 2025
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
PM Modi
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, जानें डिनर Menu में क्या है खास
lifestyle
राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, जानें डिनर Menu में क्या है खास
पुतिन और PM मोदी के बीच में रखे इस पौधे पर आपकी नजर गई क्या? गुणों की खान है ये पौधा
Heliconia Plant
पुतिन और PM मोदी के बीच में रखे इस पौधे पर आपकी नजर गई क्या? गुणों की खान है ये पौधा
कड़कड़ाती ठंड का बढ़ेगा डबल डोज, यहां जमकर बरसेंगे इंद्रदेव, IMD का बड़ा अलर्ट
Weather
कड़कड़ाती ठंड का बढ़ेगा डबल डोज, यहां जमकर बरसेंगे इंद्रदेव, IMD का बड़ा अलर्ट
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
Putin India Visit 2025
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
VVIP landing Delhi
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग