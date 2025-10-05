Advertisement
trendingNow12949291
Hindi Newsक्रिकेट

सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के जख्मों छिड़का नमक, बयान सुनकर तिलमिला उठेगा PAK, कहा- मैं अपनी बात पर...

WCWC 2025: एशिया कप 2025 में चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया में जश्न का माहौल नजर आया था. भारत ने पाकिस्तान को तीन बार रौंदा और जीत दर्ज की. अब एशिया कप के बाद भी टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के जख्म हरे कर दिए हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 05, 2025, 09:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav

WCWC 2025: एशिया कप 2025 में चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया में जश्न का माहौल नजर आया था. भारत ने पाकिस्तान को तीन बार रौंदा और जीत दर्ज की. तीनों मुकाबलों में हार की खुन्नस पाकिस्तान ने कंट्रोवर्सी करके निकाली. अब एशिया कप के बाद भी टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के जख्म हरे कर दिए हैं. उन्होंने महिला वर्ल्ड कप 2025 में चल रहे भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले पर बात की और ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पाकिस्तान तिलमिला उठेगा. 

एशिया कप में सूर्या ने कही थी ये बात

सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप में पाकिस्तान की इशारों-इशारों में खिल्ली उड़ा दी थी. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसे आप लोग राइवलरी कहते हैं ये कोई राइवलरी नहीं है. सूर्या ने भारत और पाकिस्तान के आंकड़ों की तरफ इशारा किया था जिसमें पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से फुस्स है. ऐसा ही कुछ महिला क्रिकेट में भी है जहां वनडे में पाकिस्तान को एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. भारत और पाकिस्तान के बीच महिला वनडे में 11 बार टक्कर हुई है और टीम को एक भी मैच में जीत नसीब नहीं हुई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले सूर्यकुमार यादव?

सूर्या ने जियोहॉटस्टार पर बात करते हुए कहा, 'महिला क्रिकेट काफी फॉलो किया है. एक अलग ब्रांड का क्रिकेट आज के दौर में देखने को मिल रहा है, खासकर पिछले 1-2 साल में. पाकिस्तान के खिलाफ भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला है. मैं फिर कहूँगा, राइवलरी तब होती है जब मुकाबला काँटे का हो. 11-0 कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है. अगर हमारी महिला टीम अच्छा क्रिकेट खेलने पर ध्यान केंद्रित करे, तो यह 12-0 हो जाएगा.'

ये भी पढ़ें.. OUT or NOT OUT... IND vs PAK मैच में बवाल, पाकिस्तानी कप्तान ने अंपायर से बहस कर रुकवाया मैच

पाकिस्तान की हालत पतली

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में टीम इंडिया 12-0 की तरफ तेजी से बढ़ रही है. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 248 रन का लक्ष्य रख दिया. भारत की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने थोड़ा-थोड़ा योगदान दिया. हरलीन देओल टॉप स्कोरर रहीं और उन्होंने 46 रन की पारी खेली. जवाब में पाकिस्तान की 
टीम लड़खड़ाती नजर आई. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

ind w vs pak w

Trending news

'हम तो गुलाम हैं...', कड़ी मेहनत के बाद मिली सरकारी नौकरी, अब क्यों कर्मचारी बोला...
Viral News
'हम तो गुलाम हैं...', कड़ी मेहनत के बाद मिली सरकारी नौकरी, अब क्यों कर्मचारी बोला...
'दंगाइयों ने 8-10 जगहों पर लगाई आग, पुलिस पर किया था पथराव', अफसर ने सुनाई कहानी
Durga Puja Immersion Clash
'दंगाइयों ने 8-10 जगहों पर लगाई आग, पुलिस पर किया था पथराव', अफसर ने सुनाई कहानी
मंदिरों के कर्मचारी चला रहे अमीर भक्तों से उगाही का धंधा? बोर्ड पर क्यों उठे सवाल
kerala news in hindi
मंदिरों के कर्मचारी चला रहे अमीर भक्तों से उगाही का धंधा? बोर्ड पर क्यों उठे सवाल
'नौकरी के तनाव से गई जान, परिवार को मिलेगी पेंशन', HC ने किस मामले में सुनाया फैसला?
High court
'नौकरी के तनाव से गई जान, परिवार को मिलेगी पेंशन', HC ने किस मामले में सुनाया फैसला?
'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर
india us trade deal
'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; गिरफ्तार दहशतगर्द का खुलासा
Pahalgam
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; गिरफ्तार दहशतगर्द का खुलासा
ठाकरे ब्रदर्स की हंसी से गूंजा राउत का घर, यह सियासी गणित है या परिवार का अपनापन?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स की हंसी से गूंजा राउत का घर, यह सियासी गणित है या परिवार का अपनापन?
रात में सीटी की आवाज सुनकर कांप उठते थे लोग, 20 साल बाद पुलिस को मिला एक सुराग और...
Crime news in Hindi
रात में सीटी की आवाज सुनकर कांप उठते थे लोग, 20 साल बाद पुलिस को मिला एक सुराग और...
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
Durga Visarjan procession 2025
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
tamil nadu vandalur zoo
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
;