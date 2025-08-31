रोहित-गिल से नहीं हुआ... एक झटके में टीम इंडिया ये ओपनर बना नंबर-1, T20I में दोहरा शतक ठोकने का भी रखता है दम
Advertisement
trendingNow12903721
Hindi Newsक्रिकेट

रोहित-गिल से नहीं हुआ... एक झटके में टीम इंडिया ये ओपनर बना नंबर-1, T20I में दोहरा शतक ठोकने का भी रखता है दम

T20I Records: टीम इंडिया इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है. कुछ ही दिन में एशिया कप 2025 का आगाज हो जाएगा जिसमें कई युवा खिलाड़ियों पर नजर रहेगी. भारतीय टीम में बतौर ओपनर सालों-साल रोहित शर्मा ने राज किया, लेकिन जो कारनामा वह पूरे करियर में नहीं कर पाए वह 24 साल के बल्लेबाज ने एक झटके में कर दिखाया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 31, 2025, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

T20I Records: टीम इंडिया इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है. कुछ ही दिन में एशिया कप 2025 का आगाज हो जाएगा जिसमें कई युवा खिलाड़ियों पर नजर रहेगी. भारतीय टीम में बतौर ओपनर सालों-साल रोहित शर्मा ने राज किया, लेकिन जो कारनामा वह पूरे करियर में नहीं कर पाए वह 24 साल के बल्लेबाज ने एक झटके में कर दिखाया. रोहित का नाम व्हाइट बॉल क्रिकेट में खूब रहा और उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए. शुभमन गिल भी लंबे समय तक ओपनर रहे और एक पारी में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी बनाया था. लेकिन हम जिस बल्लेबाज के बारे में बताने जा रहे हैं वह सालभर में ही इस रिकॉर्ड पर राज कर रहा है. 

IPL के दम पर मारी एंट्री

इस बल्लेबाज ने आईपीएल में अपनी विस्फोटक पारियों के दम पर एंट्री मारी. आईपीएल में इस युवा बल्लेबाज ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और 2024 में टीम इंडिया में डेब्यू किया. इस बल्लेबाज ने भारत के लिए अभी महज 17 टी20 मैच खेले हैं जिसमें 2 शतकीय पारियां खेल दी हैं. टीम इंडिया के लिए सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे स्टार बल्लेबाजों ने शतकीय पारियां खेली हैं, लेकिन ये बल्लेबाज एक पारी में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाला भारतीय बना. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन है ये बल्लेबाज? 

ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि आतिशी अंदाज में बैटिंग करने वाले अभिषेक शर्मा हैं. अभिषेक ने कुछ मुकाबलों में ही भारतीय टीम में बतौर ओपनर अपनी जगह पक्की कर ली है. अभिषेक शर्मा ने 2025 की शुरुआत में इंग्लैंड को आड़े हाथों लेकर तूफानी अंदाज में 135 रन की पारी खेली थी. एक पारी में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले ओपनर्स में अभिषेक दुनिया के 8वें बल्लेबाज हैं. 

ये भी पढे़ं.. Duleep Trophy लाइव नहीं... ट्रोल आर्मी के हत्थे चढ़ा BCCI, अब फाइनल मैच के लिए किया वादा

एशिया कप में मचाएंगे धमाल

अभिषेक की बैटिंग का अंदाज ऐसा है कि वह टी20 फॉर्मेट में भी दोहरा शतक ठोकने का माद्दा रखते हैं. एशिया कप में अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते नजर आएंगे. वह यशस्वी जायसवाल के बीच रोड़ा साबित हुए. दुनिया में एक पारी में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले ओपनर्स में नंबर-1 पर अरोन फिंच का नाम है. उन्होंने साल 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रन ठोके थे. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Sharma

Trending news

'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
;