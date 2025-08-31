रोहित-गिल से नहीं हुआ... एक झटके में टीम इंडिया ये ओपनर बना नंबर-1, T20I में दोहरा शतक ठोकने का भी रखता है दम

T20I Records: टीम इंडिया इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है. कुछ ही दिन में एशिया कप 2025 का आगाज हो जाएगा जिसमें कई युवा खिलाड़ियों पर नजर रहेगी. भारतीय टीम में बतौर ओपनर सालों-साल रोहित शर्मा ने राज किया, लेकिन जो कारनामा वह पूरे करियर में नहीं कर पाए वह 24 साल के बल्लेबाज ने एक झटके में कर दिखाया.
Trending Photos
T20I Records: टीम इंडिया इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है. कुछ ही दिन में एशिया कप 2025 का आगाज हो जाएगा जिसमें कई युवा खिलाड़ियों पर नजर रहेगी. भारतीय टीम में बतौर ओपनर सालों-साल रोहित शर्मा ने राज किया, लेकिन जो कारनामा वह पूरे करियर में नहीं कर पाए वह 24 साल के बल्लेबाज ने एक झटके में कर दिखाया. रोहित का नाम व्हाइट बॉल क्रिकेट में खूब रहा और उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए. शुभमन गिल भी लंबे समय तक ओपनर रहे और एक पारी में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी बनाया था. लेकिन हम जिस बल्लेबाज के बारे में बताने जा रहे हैं वह सालभर में ही इस रिकॉर्ड पर राज कर रहा है.
IPL के दम पर मारी एंट्री
इस बल्लेबाज ने आईपीएल में अपनी विस्फोटक पारियों के दम पर एंट्री मारी. आईपीएल में इस युवा बल्लेबाज ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और 2024 में टीम इंडिया में डेब्यू किया. इस बल्लेबाज ने भारत के लिए अभी महज 17 टी20 मैच खेले हैं जिसमें 2 शतकीय पारियां खेल दी हैं. टीम इंडिया के लिए सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे स्टार बल्लेबाजों ने शतकीय पारियां खेली हैं, लेकिन ये बल्लेबाज एक पारी में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाला भारतीय बना.
कौन है ये बल्लेबाज?
ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि आतिशी अंदाज में बैटिंग करने वाले अभिषेक शर्मा हैं. अभिषेक ने कुछ मुकाबलों में ही भारतीय टीम में बतौर ओपनर अपनी जगह पक्की कर ली है. अभिषेक शर्मा ने 2025 की शुरुआत में इंग्लैंड को आड़े हाथों लेकर तूफानी अंदाज में 135 रन की पारी खेली थी. एक पारी में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले ओपनर्स में अभिषेक दुनिया के 8वें बल्लेबाज हैं.
ये भी पढे़ं.. Duleep Trophy लाइव नहीं... ट्रोल आर्मी के हत्थे चढ़ा BCCI, अब फाइनल मैच के लिए किया वादा
एशिया कप में मचाएंगे धमाल
अभिषेक की बैटिंग का अंदाज ऐसा है कि वह टी20 फॉर्मेट में भी दोहरा शतक ठोकने का माद्दा रखते हैं. एशिया कप में अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते नजर आएंगे. वह यशस्वी जायसवाल के बीच रोड़ा साबित हुए. दुनिया में एक पारी में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले ओपनर्स में नंबर-1 पर अरोन फिंच का नाम है. उन्होंने साल 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रन ठोके थे.