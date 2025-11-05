Advertisement
न रोहित, न विराट... कैसा है इंडिया-ए का स्क्वाड? एक्शन में दिखेंगे टीम इंडिया के ये स्टार्स

BCCI ने बुधवार को दो स्क्वाड का ऐलान किया. एक स्क्वाड टीम इंडिया का था जो 14 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी. वहीं, एक स्क्वाड इंडिया ए का था जिसमें कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी नजर आएंगे. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:24 PM IST
Rohit Sharma and Virat Kohli
Rohit Sharma and Virat Kohli

हिटमैन ने वापसी के बाद बोला हल्ला

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन ठोके. उन्होंने धमाकेदार शतकीय पार भी खेली थी. वहीं, आखिरी वनडे में विराट कोहली ने भी शतक से कमाल दिखाया. कई क्रिकेट पंडितों का मानना था कि रोहित-कोहली टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट लेने के बाद वनडे स्क्वाड में रहने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना होगा. लेकिन इंडिया ए स्क्वाड में दोनों का नाम नहीं देखने को मिला है. 

तिलक वर्मा कप्तान

साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ अनऑफीशियल वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए की कमान तिलक वर्मा को सौंपी गई है. वही, ऋतुराज गायकवाड़ को टीम का डिप्टी चुना गया. विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी में झारखंड के लिए अपने शानदार प्रदर्शन के बाद 14 सदस्यीय टीम में जगह बनाई है. टीम में अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं. इसके अलावा रियान पराग, आयुष बडोनी, निशांत सिंधु और प्रभसिमरन सिंह जैसे प्लेयर्स नजर आएंगे. यह तीन मैचों की सीरीज 13 से 19 नवंबर के बीच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेली जाएगी.

संजू-श्रेयस भी बाहर

इस टीम में संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर का भी नाम नहीं है. बीसीसीआई के नियम के मुताबिक जो भी प्लेयर्स नेशनल ड्यूटी पर नहीं हैं वो घरेलू क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे. लेकिन संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर को इस स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है. हाल ही में दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में नजर आए थे.

इंडिया ए का पूरा स्क्वाड

तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन (विकेटकीपर), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, विपराज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर).

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

Rohit Sharma

