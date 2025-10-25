रोहित-कोहली नहीं.. गंभीर के चहेते की 2027 वर्ल्ड कप की जगह हो गई पक्की! कप्तान का बड़ा इशारा

IND vs AUS: टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में 9 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की. रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. लेकिन अभी भी दोनों के सामने वर्ल्ड कप 2027 में स्पॉट का सवाल मंडरा रहा है. लेकिन गौतम गंभीर के चहेते की मेगा टूर्नामेंट में 2 साल पहले ही जगह पक्की नजर आ रही है.
IND vs AUS: टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में 9 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की. रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. लेकिन अभी भी दोनों दिग्गजों के सामने वर्ल्ड कप 2027 में स्पॉट का सवाल मंडरा रहा है. लेकिन गौतम गंभीर के चहेते की मेगा टूर्नामेंट में 2 साल पहले ही जगह पक्की नजर आ रही है. यह हम नहीं कह रहे बल्कि इसका अंदाजा टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल के बयान से लगाया जा सकता है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के बाद बड़ा हिंट दिया.
कैसा रहा हर्षित का प्रदर्शन?
गौतम गंभीर और अजीत अगकरकर को हर्षित राणा को टीम में रखने के चलते काफी आलोचना का शिकार होना पड़ा. दोनों ट्रोल आर्मी के हत्थे चढ़े नजर आए. गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्षित का सपोर्ट भी किया था. लेकिन अब हर्षित का मुद्दा थमा जब उन्होंने पिछले मैच में बल्ले को खुद से साबित किया और आखिरी वनडे में 4 विकेट झटके. गिल ने एक ऑलराउंडर के तौर पर वर्ल्ड कप 2027 के लिए हर्षित राणा के स्पॉट पर चुप्पी तोड़ी.
क्या बोले शुभमन गिल?
गिल ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे लिए नंबर 8 की पोजीशन बहुत अहम है, अगर कोई बल्लेबाज वहां 20-25 रन बना सकता है, और हमें भरोसा है कि हर्षित ऐसा कर सकता है, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन बन जाती है. बहुत कम ही ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो लंबे हैं और 140 से ज्यादा की स्पीड से गेंद फेंक सकते हैं. इसलिए अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, तो ऐसी विकेटों पर ऐसे गेंदबाज बहुत अहम हो जाते हैं.'
फॉर्म पर टेंशन फ्री हैं गिल
शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया टूर पर पूरी तरह फ्लॉप दिखे हैं. उन्होंने अपनी फॉर्म पर भी चुप्पी तोड़ी और कहा, 'पहले मैच में मैं लेग साइड में आउट हो गया था. इसलिए, मैं अपनी बैटिंग के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा हूं. कभी-कभी ऐसा होता है. आप जाहिर है हर मैच में टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं हूं.'