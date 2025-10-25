Advertisement
trendingNow12975495
Hindi Newsक्रिकेट

रोहित-कोहली नहीं.. गंभीर के चहेते की 2027 वर्ल्ड कप की जगह हो गई पक्की! कप्तान का बड़ा इशारा

IND vs AUS: टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में 9 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की. रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. लेकिन अभी भी दोनों के सामने वर्ल्ड कप 2027 में स्पॉट का सवाल मंडरा रहा है. लेकिन गौतम गंभीर के चहेते की मेगा टूर्नामेंट में 2 साल पहले ही जगह पक्की नजर आ रही है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 25, 2025, 11:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

IND vs AUS: टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में 9 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की. रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. लेकिन अभी भी दोनों दिग्गजों के सामने वर्ल्ड कप 2027 में स्पॉट का सवाल मंडरा रहा है. लेकिन गौतम गंभीर के चहेते की मेगा टूर्नामेंट में 2 साल पहले ही जगह पक्की नजर आ रही है. यह हम नहीं कह रहे बल्कि इसका अंदाजा टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल के बयान से लगाया जा सकता है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के बाद बड़ा हिंट दिया. 

कैसा रहा हर्षित का प्रदर्शन? 

गौतम गंभीर और अजीत अगकरकर को हर्षित राणा को टीम में रखने के चलते काफी आलोचना का शिकार होना पड़ा. दोनों ट्रोल आर्मी के हत्थे चढ़े नजर आए. गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्षित का सपोर्ट भी किया था. लेकिन अब हर्षित का मुद्दा थमा जब उन्होंने पिछले मैच में बल्ले को खुद से साबित किया और आखिरी वनडे में 4 विकेट झटके. गिल ने एक ऑलराउंडर के तौर पर वर्ल्ड कप 2027 के लिए हर्षित राणा के स्पॉट पर चुप्पी तोड़ी. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले शुभमन गिल?

गिल ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे लिए नंबर 8 की पोजीशन बहुत अहम है, अगर कोई बल्लेबाज वहां 20-25 रन बना सकता है, और हमें भरोसा है कि हर्षित ऐसा कर सकता है, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन बन जाती है. बहुत कम ही ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो लंबे हैं और 140 से ज्यादा की स्पीड से गेंद फेंक सकते हैं. इसलिए अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, तो ऐसी विकेटों पर ऐसे गेंदबाज बहुत अहम हो जाते हैं.'

ये भी पढे़ं.. रोहित की चकाचौंध में फीके पड़े 2 तूफानी बल्लेबाज... शतक ठोक मचाई तबाही, अब वापसी का इंतजार

फॉर्म पर टेंशन फ्री हैं गिल

शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया टूर पर पूरी तरह फ्लॉप दिखे हैं. उन्होंने अपनी फॉर्म पर भी चुप्पी तोड़ी और कहा, 'पहले मैच में मैं लेग साइड में आउट हो गया था. इसलिए, मैं अपनी बैटिंग के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा हूं. कभी-कभी ऐसा होता है. आप जाहिर है हर मैच में टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं हूं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
crime
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
Punjab
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
Jammu and Kashmir
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत