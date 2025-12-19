Advertisement
trendingNow13046770
Hindi Newsक्रिकेटन रोहित, न विराट... ODI फॉर्मेट में इस साल निकला नया बादशाह, देखें 2025 के टॉप-5 बल्लेबाज

न रोहित, न विराट... ODI फॉर्मेट में इस साल निकला नया 'बादशाह', देखें 2025 के टॉप-5 बल्लेबाज

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली की बादशाहत सालों से वनडे में देखने को मिलती थी. टेस्ट और टी20 में भी दोनों धुरंधर पीछे नहीं थे. लेकिन 2025 में टेस्ट रिटायरमेंट के बाद सब बदल गया. इस साल टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट उठाकर देखें तो इसमें रोहित-कोहली नहीं बल्कि नए खिलाड़ी की बादशाहत देखने को मिलती है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 19, 2025, 06:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli and Rohit Sharma
Virat Kohli and Rohit Sharma

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली की बादशाहत सालों से वनडे में देखने को मिलती थी. टेस्ट और टी20 में भी दोनों धुरंधर पीछे नहीं थे. लेकिन 2025 में टेस्ट रिटायरमेंट के बाद सब बदल गया. इस साल टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट उठाकर देखें तो इसमें रोहित-कोहली नहीं बल्कि नए खिलाड़ी की बादशाहत देखने को मिलती है. कभी सालभ पर में रनों का अंबार लगाने वाले विराट कोहली टॉप पर नजर आते थे, लेकिन इस बार टॉप-5 में भी नहीं हैं. हालांकि, साल खत्म होने तक उन्होंने फैंस के लिए पैसा वसूल पारियां खेलकर फैंस की थकी आंखों को सुकून दे दिया था. 

नंबर-1 पर कौन?

चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को मात देकर खिताबी जीत दर्ज की. भारत के लिए टॉप वनडे के टॉप स्कोरर रोहित और विराट थे, लेकिन दुनिया में नंबर-1 का ताज किसी और बल्लेबाज के सर रहा. ये कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट हैं. हाल के कुछ वर्षों में जो रूट ने टेस्ट फॉर्मेट में अपनी दमदार बल्लेबाजी से बड़ी पहचान बनाई है, लेकिन इस साल वनडे में भी छाए नजर आए.

Add Zee News as a Preferred Source

जो रूट की प्रचंड फॉर्म

रूट ने विरोधियों में टेस्ट के साथ इस बार वनडे में भी खौफ भर दिया है. 2025 में रूट ने वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 15 मैचों की 15 पारियों में 3 शतक और 4 अर्धशतक लगाते हुए 808 रन बनाए हैं. टेस्ट में वह शतकों का अंबार लगाते नजर आ रहे हैं. विराट कोहली के बाद अब जो रूट की टक्कर स्टीव स्मिथ से है. लेकिन देखना होगा कि क्या वह व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी अपनी बादशाहत जमाने में कामयाब हो पाएंगे.

ये भी पढे़ं.. विराट की कप्तानी का सबसे बड़ा 'कलंक'.. ये मैच कभी नहीं भूल पाएंगे कोहली, रनों की भीख मांग रही थी टीम इंडिया

डेरिल मिचेल भी पीछे नहीं

न्यूजीलैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाज डेरिल मिचेल दूसरे सफल बल्लेबाज हैं. मिचेल ने 17 मैचों की 16 पारियों में 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाते हुए 761 रन बनाए हैं. स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुन्से तीसरे सफल बल्लेबाज हैं. मुन्से ने 11 मैचों में 2 शतक और 5 अर्धशतक लगाते हुए 735 रन बनाए हैं. दक्षिण अफ्रीका के मैथ्यू ब्रिट्ज्के साल 2025 के चौथे सफल वनडे बल्लेबाज हैं. ब्रिट्ज्के ने 12 मैचों की 12 पारियों में 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाते हुए 706 रन बनाए हैं पांचवें नंबर पर वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप हैं। होप ने 15 मैचों की 15 पारियों में 2 शतक और 4 अर्धशतक लगाते हुए 670 रन बनाए हैं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
bengaluru news
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
Betting App Case
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
Artificial Intelligence
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
India Australia News in Hindi
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
leopard attacked
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
हिंसा से जल रहा बांग्लादेश... हिन्दू शख्स की मॉब लिंचिंग पर आई यूनुस की प्रतिक्रिया
bangladesh
हिंसा से जल रहा बांग्लादेश... हिन्दू शख्स की मॉब लिंचिंग पर आई यूनुस की प्रतिक्रिया
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? रावी नदी से घुसपैठ करने की फिराक में हैं आतंकवादी
Terror alert
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? रावी नदी से घुसपैठ करने की फिराक में हैं आतंकवादी
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
BMC elections
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
babri masjid news
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट