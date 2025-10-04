न रोहित.. न कोहली, इस जोड़ीदार की याद में भावुक हुए रवींद्र जडेजा, कहा- उनके बिना खेलना...

IND vs WI: भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच को 140 रन से जीता. टेस्ट के बीच दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली क्योंकि दोनों स्टार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे से सीरीज में वापसी करने को तैयार हैं. रोहित शर्मा बड़ा मुद्दा साबित हुए क्योंकि उनके हाथ से वनडे कप्तानी जा चुकी है. शुभमन गिल को 19 अक्टूबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का नया कप्तान चुना गया है. लेकिन रोहित और विराट के नामों के शोर के बीच स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा किसी और ही खिलाड़ी की याद में भावुक नजर आए.

जीत के नायक रहे जडेजा

वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में भारत की तरफ से केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा की तरफ से शानदार शतकीय पारियां देखने को मिली. लेकिन जीत का नायक जडेजा को ही चुना गया क्योंकि उन्होंने शतक के साथ दूसरी पारी की गेंदबाजी में 4 विकेट भी अपने नाम किए. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जडेजा ने प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद बातचीत की. उन्होंने रोहित-कोहली को नहीं बल्कि अपने जोड़ीदार अश्विन को याद किया.

जडेजा ने किसे किया याद?

अश्विन के सवाल पर जडेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, 'जाहिर है, हमें उनकी कमी खल रही है. अश्विन ने इतने सालों तक भारतीय क्रिकेट में बहुत योगदान दिया है. वह एक मैच-विनर रहे हैं. भारत में अश्विन के बिना टेस्ट खेलना काफी अजीब अहसास है. कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वह अब गेंदबाजी करेगा, लेकिन फिर एहसास होता है कि वह टीम में नहीं है.'

'फिर कोई और आएगा..'

जडेजा ने टीम के उभरते स्पिन विकल्पों की प्रशंसा की. उन्होंने कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर ने इतने मैच खेले हैं कि उन्हें युवा नहीं माना जा सकता. उन्होंने कहा, 'भविष्य में, आप कहेंगे कि जड्डू टीम में नहीं है लेकिन फिर कोई और आएगा और ऐसा होना ही है. यह चलता रहेगा.' भारत की पारी घोषित करने के बारे में जडेजा ने प्लान के बारे में बताया, 'हम कल रात पारी घोषित करने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि हमें लगा था कि इस विकेट पर 280 से ज़्यादा रन का स्कोर काफी होगा.'