Advertisement
trendingNow12948201
Hindi Newsक्रिकेट

न रोहित.. न कोहली, इस जोड़ीदार की याद में भावुक हुए रवींद्र जडेजा, कहा- उनके बिना खेलना...

IND vs WI: भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच को 140 रन से जीता. टेस्ट के बीच दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली क्योंकि दोनों स्टार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे से सीरीज में वापसी करने को तैयार हैं. लेकिन इन दोनों नामों के शोर के बीच स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा किसी और ही खिलाड़ी की याद में भावुक नजर आए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

IND vs WI: भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच को 140 रन से जीता. टेस्ट के बीच दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली क्योंकि दोनों स्टार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे से सीरीज में वापसी करने को तैयार हैं. रोहित शर्मा बड़ा मुद्दा साबित हुए क्योंकि उनके हाथ से वनडे कप्तानी जा चुकी है. शुभमन गिल को 19 अक्टूबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का नया कप्तान चुना गया है. लेकिन रोहित और विराट के नामों के शोर के बीच स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा किसी और ही खिलाड़ी की याद में भावुक नजर आए. 

जीत के नायक रहे जडेजा

वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में भारत की तरफ से केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा की तरफ से शानदार शतकीय पारियां देखने को मिली. लेकिन जीत का नायक जडेजा को ही चुना गया क्योंकि उन्होंने शतक के साथ दूसरी पारी की गेंदबाजी में 4 विकेट भी अपने नाम किए. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जडेजा ने प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद बातचीत की. उन्होंने रोहित-कोहली को नहीं बल्कि अपने जोड़ीदार अश्विन को याद किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

जडेजा ने किसे किया याद? 

अश्विन के सवाल पर जडेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, 'जाहिर है, हमें उनकी कमी खल रही है. अश्विन ने इतने सालों तक भारतीय क्रिकेट में बहुत योगदान दिया है. वह एक मैच-विनर रहे हैं. भारत में अश्विन के बिना टेस्ट खेलना काफी अजीब अहसास है. कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वह अब गेंदबाजी करेगा, लेकिन फिर एहसास होता है कि वह टीम में नहीं है.'

ये भी पढे़ं.. हरभजन नाखुश... लेकिन रोहित को कप्तानी से हटाने पर गदगद ये पूर्व क्रिकेटर, सेलेक्टर्स की तारीफों के पुल

'फिर कोई और आएगा..'

जडेजा ने टीम के उभरते स्पिन विकल्पों की प्रशंसा की. उन्होंने कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर ने इतने मैच खेले हैं कि उन्हें युवा नहीं माना जा सकता. उन्होंने कहा, 'भविष्य में, आप कहेंगे कि जड्डू टीम में नहीं है लेकिन फिर कोई और आएगा और ऐसा होना ही है. यह चलता रहेगा.' भारत की पारी घोषित करने के बारे में जडेजा ने प्लान के बारे में बताया, 'हम कल रात पारी घोषित करने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि हमें लगा था कि इस विकेट पर 280 से ज़्यादा रन का स्कोर काफी होगा.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs WI

Trending news

DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
;