Smriti Mandhana: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना हमेशा अपने खेल को लेकर चर्चा में रहती हैं. भारत की क्वीन ने महिला टी20 वर्ल्ड कप के बीच एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है. जिस लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम भी नहीं आया, उसमें स्मृति को जगह मिली. प्रतिष्ठित टाइम (TIME) मैगजीन ने उन्हें साल 2026 के '100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों' की सूची में शामिल किया है. इस खास लिस्ट में जगह बनाने वाली मंधाना इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं.