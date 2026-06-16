Smriti Mandhana: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना हमेशा अपने खेल को लेकर चर्चा में रहती हैं. भारत की क्वीन ने महिला टी20 वर्ल्ड कप के बीच एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है. जिस लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम भी नहीं आया, उसमें स्मृति को जगह मिली. प्रतिष्ठित टाइम (TIME) मैगजीन ने उन्हें साल 2026 के '100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों' की सूची में शामिल किया है. इस खास लिस्ट में जगह बनाने वाली मंधाना इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं.
टाइम की इस लिस्ट में दुनिया भर के उन खिलाड़ियों और दिग्गजों को शामिल किया गया है जो आज खेल जगत को बदल रहे हैं. इस सूची में अमेरिकी बास्केटबॉल लीजेंड लेब्रॉन जेम्स, फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और टेनिस सनसनी कार्लोस अल्काराज जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इन दिग्गजों के बीच 29 वर्षीय स्मृति मंधाना ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.
मंधाना के नाम क्रिकेट जगत में कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं. वह घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हैं. इसके साथ ही वह क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला भी बनीं. स्मृति के नाम कुल 17 इंटरनेशनल शतक हैं, जो महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा हैं. वह एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 से अधिक वनडे रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी हैं.
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महिला टी20 वर्ल्ड कप में मंधाना ने शानदार आगाज किया है. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 68 रन की धुआंधार पारी खेली. महिला टी20 वर्ल्ड कप में मंधाना ने महज 26 पारियों में 5 फिफ्टी ठोक दी हैं. वह संयुक्त रूप से हरमनप्रीत कौर और मिताली राज के साथ इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अर्धशतक ठोकने वाली भारतीय बल्लेबाज हैं.