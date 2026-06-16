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न विराट.. न रोहित, इस खास लिस्ट में स्मृति मंधाना इकलौती भारतीय, रोनाल्डो-मेसी के साथ जुड़ा नाम

Smriti Mandhana: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना हमेशा अपने खेल को लेकर चर्चा में रहती हैं. भारत की क्वीन ने महिला टी20 वर्ल्ड कप के बीच एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है. जिस लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम भी नहीं आया, उसमें स्मृति को जगह मिली.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 16, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:50 PM IST
न विराट.. न रोहित, इस खास लिस्ट में स्मृति मंधाना इकलौती भारतीय, रोनाल्डो-मेसी के साथ जुड़ा नाम
Image Credit: Smriti Mandhana (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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