न रोहित और न कोहली... सुरेश रैना ने इस दिग्गज पर लगा देंगे जान की बाजी, नाम बताकर कर दिया हैरान

Suresh Raina: टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद हर किसी को रोहित शर्मा और विराट कोहली की याद सता रही है. चारो तरफ उनके चर्चे हैं और फैंस उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं. लेकिन पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने इन दोनों को नहीं चुना बल्कि जान की बाजी लगाने के लिए एक चैंपियन का नाम लिया है. इस दिग्गज के लिए वह अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं. ये कोई और नहीं बल्कि उनके जिगरी एमएस धोनी हैं.

साथ में ले लिया था संन्यास

सुरेश रैना और एमएस धोनी सालों तक साथ खेले हैं. धोनी के साथ ही रैना ने संन्यास का ऐलान कर दिया था. दोनों भारत की 2011 वनडे विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी टीम का हिस्सा थे. आईपीएल में, उन्होंने 2008 से 2021 के बीच सीएसके को उसके पांच में से चार खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. हाल ही में एक बातचीत के दौरान, जब रैना से पूछा गया कि वह अपनी जान की बाजी लगाने के लिए किस खिलाड़ी को चुनेंगे तो उन्होंने रिप्लाई से महफिल लूट ली.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले रैना?

रैना ने शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में जवाब दिया, 'एमएस धोनी. वह हमेशा स्थिति को नियंत्रित करते हैं. जिस तरह से वह खेल और हमारे द्वारा बनाए गए रनों को पढ़ते हैं, वह अलग-अलग सलाह देते थे. वह हमेशा मैच जीतने के लिए मौजूद रहते थे.' इतना ही नहीं, रैना से बस में सोने वाले खिलाड़ी का नाम भी पूछा गया जिसके उन्होंने मजेदार जवाब दिए.

ये भी पढे़ं.. 6 गेंद में 6 छक्कों से भी भयंकर तबाही... 1 ओवर में ठोके 40 रन, 330.77 के स्ट्राइक रेट से मैदान पर मचा त्राहिमाम

सबसे ज्यादा सोते हैं मोहम्मद शमी

सुरेश रैना ने बस में सोने वाले खिलाड़ी का नाम मोहम्मद शमी बताया. इन दिनों शमी टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. एशिया कप 2025 में भी शमी टीम का हिस्सा नहीं होंगे. इसके अलावा सबसे कम आंके गए खिलाड़ी के रूप में रैना ने ईशान किशन को चुना. उन्होंने बताया कि वह काफी दमदार बल्लेबाज हैं. जब वह बड़ी पारी खेलते हैं तो उनके शॉट काफी आक्रामक होते हैं.