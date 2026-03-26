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Hindi Newsक्रिकेटरोहित-विराट नहीं.. IPL डेब्यू पर इस गुमनाम बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन, दूसरे पर गंभीर

रोहित-विराट नहीं.. IPL डेब्यू पर इस गुमनाम बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन, दूसरे पर गंभीर

आईपीएल 2026 का आगाज होने को है और कई रिकॉर्ड्स इस सीजन टूटने की उम्मीद है. लेकिन एक रिकॉर्ड जो हम आपको बताने जा रहे हैं, पिछले 18 साल से टूटने का नाम नहीं ले रहा है. हर साल कई खिलाड़ी इस लीग में डेब्यू करते हैं, लेकिन डेब्यू में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला भारतीय अनजान बल्लेबाज है. 
 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 26, 2026, 09:06 AM IST
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Swapnil (AI)
Swapnil (AI)

आईपीएल 2026 का आगाज होने को है और कई रिकॉर्ड्स इस सीजन टूटने की उम्मीद है. लेकिन एक रिकॉर्ड जो हम आपको बताने जा रहे हैं, पिछले 18 साल से टूटने का नाम नहीं ले रहा है. हर साल कई खिलाड़ी इस लीग में डेब्यू करते हैं, लेकिन डेब्यू में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला भारतीय अनजान बल्लेबाज है. कई नामी खिलाड़ी आईपीएल में आए और आज टीम इंडिया में भी खेल रहे हैं, लेकिन डेब्यू पर कोई इस गुमनाम बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ. 

2008 में बना था ये रिकॉर्ड

आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में ही हुई थी, यही वो साल था जब ये रिकॉर्ड कायम हुआ था. राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने वाले स्वाप्निल अस्नोदकर के नाम ये रिकॉर्ड है. उन्होंने अपने पहले ही मैच में धमाकेदार फिफ्टी ठोकी थी. राजस्थान रॉयल्स की तरफ से स्वाप्निल ओपनिंग करने उतरे थे. उन्होंने 34 गेंद में 10 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 60 रन की पारी खेली थी. 

दूसरे नंबर पर गंभीर

आईपीएल डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर दिग्गज गौतम गंभीर का नाम है. गंभीर ने नाबाद 58 रन की पारी खेली थी, लेकिन इसके 11 दिन बाद ही इनका रिकॉर्ड टूट गया. नंबर-1 पर स्वाप्निल आए और आजतक इस रिकॉर्ड पर उनकी बादशाहत है. अब इस साल देखना होगा कि ये रिकॉर्ड ध्वस्त होता है या नहीं. 

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अब क्या कर रहे हैं स्वाप्निल?

स्वाप्निल अब गोआ टीम के कोच हैं. उन्हें कभी टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका नहीं मिला था. उन्होंने अपने करियर में 88 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिसमें 14 शतक और 25 फिफ्टी हैं. इन मुकाबलों में उन्होंने 5883 रन ठोके हैं. स्वाप्निनल का हाईएस्ट स्कोर 254 रन है. लिस्ट ए में उन्होंने 85 मुकाबलों में 2828 रन ठोके हैं. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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