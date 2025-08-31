संजू सैमसन ही नहीं... Asia Cup से पहले ये बल्लेबाज बना 'तूफान', चौकों-छक्कों से निकाली गेंदबाजों की जान

Asia Cup 2025: एशिया कप का खुमार भारत में छा चुका है. टीम इंडिया के बल्लेबाज मेगा टूर्नामेंट से पहले प्रचंड फॉर्म में नजर आ रहे हैं. अभी तक संजू सैमसन के चर्चे थे, लेकिन अब एक और बल्लेबाज ने हुंकार भर दी है. इस बल्लेबाज ने यूपी टी20 लीग में तूफानी फॉर्म दिखाकर गेंदबाजों की जान निकाल दी है. सैमसन केरल टी20 लीग में अपनी बल्लेबाजी की दहशत फैला रहे हैं, इस बल्लेबाज ने यूपी टी20 लीग में अपनी बल्लेबाजी की छाप छोड़ी है.

रिंकू सिंह की प्रचंड फॉर्म

एशिया कप में रिंकू सिंह टीम इंडिया का हिस्सा हैं. वह उत्तर प्रदेश में जारी यूपी टी20 लीग 2025 में धमाकेदार फॉर्म में दिखे. शुभम चौबे की कप्तानी वाली काशी रुद्रास के खिलाफ रिंकू सिंह ने 42 गेंद में तीन चौके और 6 छक्के की मदद से ताबड़तोड़ अंदाज में फिफ्टी ठोकी है. उन्होंने 48 गेंदों पर 160 के पार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 78 रन नाबाद पारी को अंजाम दिया.

टीम की 5वीं जीत

रिंकू सिंह यूपी टी20 लीग में मेरठ मेवरिक्स के कप्तान हैं. उनकी टीम ने 9वें मैच में पांचवीं जीत दर्ज की और छह टीमों की अंकतालिका में दूसरा स्थान बरकरार रखा. मेरठ मेवरिक्स की टीम 136 रन का पीछा करते हुए खराब शुरुआत की. टीम के ओपनर स्वस्तिक चिकारा दहाई का आंकड़ा पार करने में कामयाब नहीं हुए. इसके बाद अगले ही ओवर में मेरठ आकाश दुबे भी 4 रन पर आउट हुए.

माधव और रिंकू ने संभाला मोर्चा

इसके बाद माधव और रिंकू सिंह ने मोर्चा संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने 112 रन की नाबाद साझेदारी की. माधव ने 36 रन जबकि रिंकू ने 78 रन ठोके. उनकी इस पारी में 6 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. अब देखना दिलचस्प होगा कि रिंकू सिंह एशिया कप 2025 में यही फॉर्म बरकरार रखने में कामयाब होते हैं या नहीं.