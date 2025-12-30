गजब: न स्कूप, न रिवर्स स्वीप.. क्रिकेट की डिक्शनरी में नया शॉट,'स्विच कवर ड्राइव' जमाकर छाए फिलिप्स

Glenn Phillips New Shot: किसी भी टी20 फॉर्मेट में 48 गेंद में 90 रन की पारी आम बात है. लगभग हर मैच में एक ऐसी धुआंधार पारी किसी भी बल्लेबाज से देखने को मिल जाती है. न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भी ताबड़तोड़ 90 रन बनाए, लेकिन इस पारी में कुछ खास था तो 2 शॉट, जिसके चलते वो सुर्खियों में आ चुके हैं. ग्लेन फिलिप्स के दो शॉट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं जिसमें एक छक्का है जबकि एक चौका. ग्लेन फिलिप्स के एक शॉट को नया नाम मिला जो अभी तक नहीं था. अब इस शॉट को 'स्विच कवर ड्राइव' से जाना जाएगा.

सुपर स्मैश मैच में छाए फिलिप्स

सुपर स्मैश मुकाबले में ग्लेन फिलिप्स छा गए. फिलिप्स राइट हैंडेड बैट्समैन हैं लेकिन ये दोनों शॉट उन्होंने लेफ्टी अंदाज में लगाए. फिलिप्स ओटागो के लिए खेल रहे थे और मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ था, 19वें ओवर में अचानक फिलिप्स ने ऐसा शॉट खेला कि सभी दंग रह गए. फिलिप्स ने दाएं हाथ के स्टांस से बाएं हाथ का स्टांस लिया, गेंदबाज ने बचने के लिए गेंद ऑफ स्टंप की तरफ फेंकी. लेकिन यहां से भी गेंदबाज नहीं बचा और फिलिप्स ने कवर लेफ्टी अंदाज में ही कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया.

पीटरसन ने दिया था स्विच हिट

इससे पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने क्रिकेट को एक नया शॉट दिया था. दुनियाभर में इसे 'स्विच हिट' कहा गया था. इसके बाद सूर्यकुमार यादव का स्कूप शॉट भी खूब चर्चा में रहा. अब फिलिप्स स्विच कवर ड्राइव लेकर आए हैं. फिलिप्स ने इस मुकाबले में एक छक्का भी जमाया, जिसमें वह दाएं हाथ के बल्लेबाज ने बाएं हाथ से पॉवर हिट की ठानी और छक्का जमाया. उनका ये शॉट भी खूब वायरल हो रहा है.

क्या बोले फिलिप्स?

मैच के बाद अपने शॉट्स पर बात करते हुए कहा, 'मैंने नेट प्रैक्टिस में कुछ समय तक इसका अभ्यास किया था, लेकिन कभी खुलकर सामने नहीं आया. पेशेवर क्रिकेट में इस तरह से खेलना बेहद दिलचस्प है. पिछले दिन नेट प्रैक्टिस में मैं बाएं हाथ से खेलते हुए दाएं हाथ से खेलने की तुलना में बेहतर शॉट लगा रहा था. इसलिए जब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, तब कम से कम इसे आजमाने का फैसला करना ही सही लगा.'