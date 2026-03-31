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Hindi Newsक्रिकेटमुल्लांपुर में महा भिड़ंत, साल भर से नहीं खेला 1 भी टी20, क्या आज गरजेगा सरपंच साहब का बल्ला?

मुल्लांपुर में महा भिड़ंत, साल भर से नहीं खेला 1 भी टी20, क्या आज गरजेगा सरपंच साहब का बल्ला?

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) का आज चौथा मुकाबला नए चंडीगढ़ के मुल्लांनपुर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. सबसे बड़ा सवाल ये है कि साल भर से एक भी मैच ना खेलने वाले पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला आज चलेगा या नहीं?

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 31, 2026, 04:20 PM IST
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Image credit-IPL
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आज 31 मार्च को इंडियन प्रीमीयर लीग(IPL) का चौथा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाना है.  पिछले सीजन रनर-अप रही पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर मुख्य चर्चा का केंद्र बने हुए हैं.  दरअसल, मामला ये है  कि पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर जिन्हें सरपंच साहब के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने पिछले टूर्नामेंट से कोई भी मुकाबला नहीं खेला है. ऐसे में उनके ऊपर सभी की नजरें होंगी. बता दें कि पिछले टूर्नामेंट अय्यर का बल्ला जमकर बोला था और उन्होंने रनों का अंबार लगा कर रख दिया था.अंबाती रायडू का मानना है कि मंगलवार को मुल्लांपुर में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ पंजाब किंग्स के पहले मुकाबले से पहले श्रेयस अय्यर अपनी टी20 फॉर्म को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे. 

3 जून को खेला था आखिरी मैच

गौरतलब है कि श्रेयस ने पिछले साल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेले गए आईपीएल फाइनल के बाद से कोई भी टी20 मैच नहीं खेला है.रायडू के अनुसार, हाल के समय में टी20 क्रिकेट नहीं खेलने को बड़ी समस्या नहीं माना जाना चाहिए. उन्हें भरोसा है कि अनुभवी खिलाड़ी होने के चलते श्रेयस जल्द ही अपनी लय हासिल कर लेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि मुल्लनपुर का मैदान उनके लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि यहां उन्होंने पांच मैचों में सिर्फ 27 रन बनाए हैं. फिर भी रायडू को उम्मीद है कि कप्तानी की जिम्मेदारी श्रेयस को अतिरिक्त आत्मविश्वास देगी और वह इस मैदान पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.

मुल्लांपुर चैलेंजिंग होगा

मीडिया से बातचीत के दौरान रायडू ने कहा, “अगर कोई और खिलाड़ी होता तो मैं इसे बड़ी चुनौती मानता, लेकिन श्रेयस अनुभवी हैं और अपने खेल को अच्छी तरह समझते हैं. ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस चीज का उन पर ज्यादा असर पड़ेगा. उन्होंने जरूर अभ्यास मैच खेले होंगे और उनके अनुभव के हिसाब से यह सिर्फ मानसिक तौर पर खुद को तैयार रखने की बात है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनके लिए यह कोई मुश्किल होगी. “हां, मुल्लांपुर का मैदान उनके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वहां उनका रिकॉर्ड खास नहीं रहा है. लेकिन कप्तानी की जिम्मेदारी खिलाड़ी को अलग तरह की ऊर्जा देती है, इसलिए मुझे लगता है कि वह इसे अच्छी तरह संभाल लेंगे और यह उनके लिए बड़ी परेशानी नहीं बनेगी.”

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श्रेयस अय्यर के लिए नंबर 3 है बेस्ट

रायडू का मानना है कि पंजाब किंग्स के लिए श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए. उनका कहना है कि जब श्रेयस एक बार क्रीज पर सेट हो जाते हैं, तो वह पारी को अच्छे से संभाल सकते हैं और मैच की दिशा तय कर सकते हैं. रायडू ने आगे कहा कि श्रेयस में आखिर तक बल्लेबाजी करने की काबिलियत है और वह दूसरे बल्लेबाजों को भी सही मार्गदर्शन दे सकते हैं. यही वजह है कि नंबर 3 की भूमिका उनके लिए बिल्कुल फिट बैठती है और इस पोजीशन पर वह टीम की पारी की रफ्तार को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं.

साल 2025 IPL में अय्यर

श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 मैचों में 50.33 के औसत और 175.07 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए. उन्होंने छह अर्धशतक लगाए, 43 चौके और 39 छक्के जड़े और पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. इसके साथ ही अय्यर द्वारा सेमीफाइनल मुकाबले में मुंबई के खिलाफ खेली गई धमाकेदार पारी को भला कौन ही भूला सकता है. 

ये भी पढ़ें: कौन हैं बृजेश शर्मा? कभी खाने को नहीं थे पैसे,  डेब्यू करते ही किया 14 करोड़ी को आउट

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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