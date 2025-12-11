ब्रॉडकास्टर का अता-पता नहीं.. बर्गर के प्राइज में T20 World Cup 2026 की टिकट बुकिंग शुरू, क्या है प्रोसेस?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां जोरो पर हैं. डिफेंडिंग चैंपियंस के पास एक बार फिर खिताबी जीत दर्ज करने का गोल्डन चांस होगा. मेगा इवेंट से पहले फैंस में ब्रॉडकास्टर की टेंशन बैठी हुई है. भारी रकम की मांग के चलते जियोहॉटस्टार ने हाथ खड़े कर दिए हैं. लेकिन आईसीसी टेंशन फ्री है और टिकट बुकिंग का ऐलान भी कर दिया है. बर्गर के प्राइज में फैंस के पास मेगा इवेंट के मुकाबले को देखने का गोल्डन चांस रहेगा. अब सवाल है कि आखिर कैसे टिकट की बुकिंग फैंस कर सकते हैं.

आईसीसी का ऐलान

आईसीसी ने भारत और साउथ अफ्रीका के दूसरे टी20 मुकाबले से चंद घंटों पहले एक बड़ा ऐलान किया. आईसीसी की तरफ से टिकट बुकिंग की वेबसाइट बताई गई. भारतीय समयानुसार 11 दिसंबर शाम 6.45 पर टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी. टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी को होगी, जिसमें भारत मुंबई में यूएसए के खिलाफ टूर्नामेंट का आगाज करेगा. टी20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका के 8 स्टेडियमों में खेला जाएगा.

कैसे होगी बुकिंग?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टिकट बुकिंग के लिए फैंस को https://tickets.cricketworldcup.com/ की वेबसाइट पर जाना होगा. जिसके बाद वेन्यू या फिर मैच के हिसाब से टिकट बुक कर सकते हैं. फेवरेट टीम और वेन्यू के भी ऑप्शन दिखाई देंगे जिसके सभी मुकाबलों का लुत्फ फैंस उठा सकते हैं. टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमों को 4 ग्रुपों में बांटा गया है. भारत को पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड और नामीबिया के साथ रखा गया है.

कितना है प्राइज?

टी20 वर्ल्ड कप के लिए माई शो के टिकटिंग पार्टनर होने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने महिला विश्व कप के दौरान भी यह काम किया था. अब सवाल है टिकट का प्राइज क्या होगा. अब नॉर्मल प्राइज 102 रुपये है. पहले फेज़ में, भारत में कुछ चुनिंदा जगहों पर टिकट की कीमतें ₹100 (लगभग $1.11) से शुरू होती हैं, जबकि श्रीलंका में कीमतें LKR 1,000 (लगभग $3.26) से शुरू होती हैं.