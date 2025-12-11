Advertisement
trendingNow13037528
Hindi Newsक्रिकेटब्रॉडकास्टर का अता-पता नहीं.. बर्गर के प्राइज में T20 World Cup 2026 की टिकट बुकिंग शुरू, क्या है प्रोसेस?

ब्रॉडकास्टर का अता-पता नहीं.. बर्गर के प्राइज में T20 World Cup 2026 की टिकट बुकिंग शुरू, क्या है प्रोसेस?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां जोरो पर हैं. डिफेंडिंग चैंपियंस के पास एक बार फिर खिताबी जीत दर्ज करने का गोल्डन चांस होगा. मेगा इवेंट से पहले फैंस में ब्रॉडकास्टर की टेंशन बैठी हुई है. भारी रकम की मांग के चलते जियोहॉटस्टार ने हाथ खड़े कर दिए हैं. लेकिन आईसीसी टेंशन फ्री है और टिकट बुकिंग का ऐलान भी कर दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां जोरो पर हैं. डिफेंडिंग चैंपियंस के पास एक बार फिर खिताबी जीत दर्ज करने का गोल्डन चांस होगा. मेगा इवेंट से पहले फैंस में ब्रॉडकास्टर की टेंशन बैठी हुई है. भारी रकम की मांग के चलते जियोहॉटस्टार ने हाथ खड़े कर दिए हैं. लेकिन आईसीसी टेंशन फ्री है और टिकट बुकिंग का ऐलान भी कर दिया है. बर्गर के प्राइज में फैंस के पास मेगा इवेंट के मुकाबले को देखने का गोल्डन चांस रहेगा. अब सवाल है कि आखिर कैसे टिकट की बुकिंग फैंस कर सकते हैं. 

आईसीसी का ऐलान

आईसीसी ने भारत और साउथ अफ्रीका के दूसरे टी20 मुकाबले से चंद घंटों पहले एक बड़ा ऐलान किया.  आईसीसी की तरफ से टिकट बुकिंग की वेबसाइट बताई गई. भारतीय समयानुसार 11 दिसंबर शाम 6.45 पर टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी. टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी को होगी, जिसमें भारत मुंबई में यूएसए के खिलाफ टूर्नामेंट का आगाज करेगा. टी20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका के 8 स्टेडियमों में खेला जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे होगी बुकिंग? 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टिकट बुकिंग के लिए फैंस को https://tickets.cricketworldcup.com/ की वेबसाइट पर जाना होगा. जिसके बाद वेन्यू या फिर मैच के हिसाब से टिकट बुक कर सकते हैं. फेवरेट टीम और वेन्यू के भी ऑप्शन दिखाई देंगे जिसके सभी मुकाबलों का लुत्फ फैंस उठा सकते हैं. टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमों को 4 ग्रुपों में बांटा गया है. भारत को पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड और नामीबिया के साथ रखा गया है.

ये भी पढ़ें.. 2 बार तिहरा शतक... दुनिया के सबसे बड़े शतकवीर, टेस्ट इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ये अजूबा

कितना है प्राइज?

टी20 वर्ल्ड कप के लिए माई शो के टिकटिंग पार्टनर होने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने महिला विश्व कप के दौरान भी यह काम किया था. अब सवाल है टिकट का प्राइज क्या होगा. अब नॉर्मल प्राइज 102 रुपये है. पहले फेज़ में, भारत में कुछ चुनिंदा जगहों पर टिकट की कीमतें ₹100 (लगभग $1.11) से शुरू होती हैं, जबकि श्रीलंका में कीमतें LKR 1,000 (लगभग $3.26) से शुरू होती हैं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2025

Trending news

'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
Pakistan
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाने की दलील फेल, लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Goa Fire Case
बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाने की दलील फेल, लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
Indigo airline
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
Tamilnadu
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
Aanurag Thakur
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल