रोहित-विराट ही नहीं... मोहम्मद शमी के करियर पर भी 'ग्रहण', सेलेक्टर्स ने इंग्लैंड टूर से पहले किया था कॉन्टैक्ट!

Mohammed Shami: इन दिनों रोहित शर्मा और विराट कोहली बड़ा मुद्दा बने हुए हैं. दोनों टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में संन्यास का ऐलान किया था. अब वनडे से भी इनकी विदाई की चर्चे पर हैं. लेकिन अब नई खबर है कि सिर्फ रोहित-विराट ही नहीं स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी के करियर पर भी खतरा मंडराने लगा है. खबर है कि सेलेक्टर्स ने इंग्लैंड दौरे से पहले मोहम्मद शमी को कॉन्टैक्ट भी किया था, लेकिन फिटनेस की वजह से उन्हें दौरे पर शामिल नहीं किया गया.

इंजर्ड थे शमी

वर्ल्ड कप 2023 के बाद मोहम्मद शमी चोटों के जंजाल में फंसे नजर आ रहे हैं. उन्हें फिटनेस के चलते इंग्लैंड टूर पर नहीं चुना गया था. ये दावा रिपोर्ट्स में किया गया है. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के अंदरूनी सूत्र ने कहा, 'फिटनेस संबंधी समस्या ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से वह इंग्लैंड नहीं जा सके. पिछला ऑस्ट्रेलिया दौरा न खेलने के बाद, इंग्लैंड श्रृंखला के लिए उनकी उपस्थिति बेहद जरूरी थी.'

सेलेक्टर्स ने किया था कॉन्टैक्ट

रिपोर्ट में आगे बताया गया, 'चयनकर्ताओं ने टीम तय करने से पहले उनसे बात भी की थी, लेकिन वह ज्यादा आश्वस्त नहीं लग रहे थे. उनकी तरफ से वह जरूरी आश्वासन नहीं मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी. यह भी जानना जरूरी है कि क्या शमी खुद लंबे प्रारूप में वापसी के इच्छुक हैं. हमें यह देखना होगा कि अगर ईस्ट जोन क्वार्टर फाइनल चरण में पहुंच जाता है और आगे भी प्रगति करता रहता है तब भी क्या वह खेलेंगे. क्या उनके घुटने और हैमस्ट्रिंग की चोट को देखते हुए उनका शरीर इसकी अनुमति देगा?'

उम्र बन रही रोड़ा

बीसीसीआई के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, 'रणजी मैच में, वह एक स्पेल में तीन-चार ओवर फेंकते थे और फिर मैदान से बाहर चले जाते थे. इसलिए, क्या उनका शरीर कई दिनों तक चलने वाले मैच की कठिनाइयों को झेल पाएगा, यह एक पेचीदा सवाल बना हुआ है. उम्र शमी के पक्ष में नहीं है. इसलिए, किसी ऐसे खिलाड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें अभी सात-आठ साल का क्रिकेट बाकी हो, न कि किसी ऐसे खिलाड़ी को जो जल्द ही 35 साल का हो जाएगा.'