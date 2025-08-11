रोहित-विराट ही नहीं... मोहम्मद शमी के करियर पर भी 'ग्रहण', सेलेक्टर्स ने इंग्लैंड टूर से पहले किया था कॉन्टैक्ट!
Advertisement
trendingNow12876705
Hindi Newsक्रिकेट

रोहित-विराट ही नहीं... मोहम्मद शमी के करियर पर भी 'ग्रहण', सेलेक्टर्स ने इंग्लैंड टूर से पहले किया था कॉन्टैक्ट!

Mohammed Shami: इन दिनों रोहित शर्मा और विराट कोहली बड़ा मुद्दा बने हुए हैं. दोनों टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में संन्यास का ऐलान किया था. अब वनडे से भी इनकी विदाई की चर्चे पर हैं. लेकिन अब नई खबर है कि सिर्फ रोहित-विराट ही नहीं स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी के करियर पर भी खतरा मंडराने लगा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mohammed Shami
Mohammed Shami

Mohammed Shami: इन दिनों रोहित शर्मा और विराट कोहली बड़ा मुद्दा बने हुए हैं. दोनों टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में संन्यास का ऐलान किया था. अब वनडे से भी इनकी विदाई की चर्चे पर हैं. लेकिन अब नई खबर है कि सिर्फ रोहित-विराट ही नहीं स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी के करियर पर भी खतरा मंडराने लगा है. खबर है कि सेलेक्टर्स ने इंग्लैंड दौरे से पहले मोहम्मद शमी को कॉन्टैक्ट भी किया था, लेकिन फिटनेस की वजह से उन्हें दौरे पर शामिल नहीं किया गया. 

इंजर्ड थे शमी

वर्ल्ड कप 2023 के बाद मोहम्मद शमी चोटों के जंजाल में फंसे नजर आ रहे हैं. उन्हें फिटनेस के चलते इंग्लैंड टूर पर नहीं चुना गया था. ये दावा रिपोर्ट्स में किया गया है. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के अंदरूनी सूत्र ने कहा, 'फिटनेस संबंधी समस्या ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से वह इंग्लैंड नहीं जा सके. पिछला ऑस्ट्रेलिया दौरा न खेलने के बाद, इंग्लैंड श्रृंखला के लिए उनकी उपस्थिति बेहद जरूरी थी.'

सेलेक्टर्स ने किया था कॉन्टैक्ट

रिपोर्ट में आगे बताया गया, 'चयनकर्ताओं ने टीम तय करने से पहले उनसे बात भी की थी, लेकिन वह ज्यादा आश्वस्त नहीं लग रहे थे. उनकी तरफ से वह जरूरी आश्वासन नहीं मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी. यह भी जानना जरूरी है कि क्या शमी खुद लंबे प्रारूप में वापसी के इच्छुक हैं. हमें यह देखना होगा कि अगर ईस्ट जोन क्वार्टर फाइनल चरण में पहुंच जाता है और आगे भी प्रगति करता रहता है तब भी क्या वह खेलेंगे. क्या उनके घुटने और हैमस्ट्रिंग की चोट को देखते हुए उनका शरीर इसकी अनुमति देगा?'

ये भी पढे़ं.. अजूबा: W, W, W... 3 ओवर, 2 दिन और 13 विकेट, क्रिकेट इतिहास की सबसे करिश्माई हैट्रिक का असंभव रिकॉर्ड

उम्र बन रही रोड़ा

बीसीसीआई के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, 'रणजी मैच में, वह एक स्पेल में तीन-चार ओवर फेंकते थे और फिर मैदान से बाहर चले जाते थे. इसलिए, क्या उनका शरीर कई दिनों तक चलने वाले मैच की कठिनाइयों को झेल पाएगा, यह एक पेचीदा सवाल बना हुआ है. उम्र शमी के पक्ष में नहीं है. इसलिए, किसी ऐसे खिलाड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें अभी सात-आठ साल का क्रिकेट बाकी हो, न कि किसी ऐसे खिलाड़ी को जो जल्द ही 35 साल का हो जाएगा.'

About the Author
author img
काव्य यादव

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Mohammed Shami

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
DNA
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
DNA
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
जातिवाद और कर्मकांडों से दूर होने के बावजूद भारत से लुप्त क्यों हो गया बौद्ध धर्म?
Buddhism
जातिवाद और कर्मकांडों से दूर होने के बावजूद भारत से लुप्त क्यों हो गया बौद्ध धर्म?
पाकिस्तान का हुक्का-पानी रोकने के बाद अब बांग्लादेश पर चला भारत का चाबुक
bangladesh
पाकिस्तान का हुक्का-पानी रोकने के बाद अब बांग्लादेश पर चला भारत का चाबुक
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
Akhilesh Yadav
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
Bhagwant Mann
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
Independence Day
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
KN Rajanna
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
Supreme Court
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
;