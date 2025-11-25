Advertisement
रोहित, विराट नहीं कर पाए.. एक पाकिस्तानी तोड़ गया राहुल द्रविड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 साल से था अमर

भारतीय क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने खूब मैच खेले और रनों का अंबार लगाया. लेकिन ये सभी दिग्गज राहुल द्रविड़ का एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए.

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 25, 2025, 01:18 PM IST
India vs Pakistan
भारतीय क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने खूब मैच खेले और रनों का अंबार लगाया. लेकिन ये सभी दिग्गज राहुल द्रविड़ का एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए. अब 26 साल के लंबे समय के बाद इस रिकॉर्ड पर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कब्जा जमा लिया है, जो इन भारतीय दिग्गजों के सामने मामूली है. राहुल द्रविड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद इस प्लेयर ने इतिहास रचा और अपना नाम अमर कर लिया. शायद ही कोई खिलाड़ी अब इस रिकॉर्ड की बराबरी कर पाए. 

कौन है ये पाकिस्तानी बल्लेबाज?

हम जिस पाकिस्तानी प्लेयर की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान टी20 टीम के कप्तान सलमान आगा हैं. उन्होंने 2025 में पाकिस्तान के लिए सभी फॉर्मेट में हर मैच खेला है और वह अब एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. ये रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ के नाम पिछले 26 सालों से था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड सलमान अली आगा के नाम दर्ज हो चुका है. 

सलमान ने खेले 54 मैच

सलमान अली आगा ने इस साल कुल 54 मैच खेल लिए हैं जिसमें 5 टेस्ट, 17 वनडे और 32 टी20 शामिल हैं. राहुल द्रविड़ ने साल 1999 में 53 मैच खेलकर इतिहास रचा था और इस मामले में 26 साल से उनका नाम नंबर-1 पर था. रोहित-विराट जैसे बड़े नाम भी सालभर में इतने मैच नहीं खेल पाए थे. द्रविड़ ने 10 टेस्ट और 43 वनडे खेले थे. हालांकि, अगले ही साल 2000 में पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ ने भी इतने ही मैच खेलकर द्रविड़ की बराबरी की थी.

ये भी पढे़ं.. IND-PAK पहला मैच कब और कहां होगा? टी20 वर्ल्ड कप में महामुकाबले का शेड्यूल, नोट कर लें तारीख

सचिन-धोनी का भी नाम

पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी का नाम भी इस लिस्ट में है. उन्होंने भी एक कैलेंडर ईयर में 53 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया था. साल 2007 में धोनी ने ये मुकाम हासिल किया था. एक साल में 50 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का माइलस्टोन सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने 1997 में हासिल किया था. मास्टर ब्लास्टर ने 12 टेस्ट और 39 वनडे समेत 51 मैच खेले थे.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

