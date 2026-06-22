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विराट-रोहित नहीं... सैमसन ने किसे बताया क्रिकेट का रोजर फेडरर, कोहली की किससे की तुलना?

खेल जगत में इन दिनों एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार है तो दूसरी तरफ दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी विंबलडन 2026 में जीत की तैयारियों के बीच जुटे हैं. इस बीच टीम इंडिया के स्टार संजू सैमसन ने टेनिस के दिग्गजों की तुलना क्रिकेट में की, जिसमें उन्होंने रोजर फेडरर की तुलना एक पूर्व भारतीय कप्तान से की.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 22, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:22 PM IST
विराट-रोहित नहीं... सैमसन ने किसे बताया क्रिकेट का रोजर फेडरर, कोहली की किससे की तुलना?
Image Credit: Sanju Samson

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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