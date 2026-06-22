खेल जगत में इन दिनों एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार है तो दूसरी तरफ दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी विंबलडन 2026 में जीत की तैयारियों के बीच जुटे हैं. इस बीच टीम इंडिया के स्टार संजू सैमसन ने टेनिस के दिग्गजों की तुलना क्रिकेट में की, जिसमें उन्होंने रोजर फेडरर की तुलना एक पूर्व भारतीय कप्तान से की. विराट कोहली को भी उन्होंने टेनिस के एक दिग्गज से आंका. सैमसन के साथ पूर्व टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना भी नजर आए और बड़ी भविष्यवाणियां की.
बोपन्ना ने विम्बलडन पर जियोस्टार पर बात करते हुए कहा, "विंबलडन एक जादुई सपने जैसा है क्योंकि मैं इसे ही देखते हुए बड़ा हुआ हूं. घर पर, हम सिर्फ विंबलडन ही देखते थे. असल में, टेलीविज़न पर सिर्फ विंबलडन ही दिखाया जाता था. इसलिए, मेरे लिए वहां जाना और न केवल मौजूद रहना बल्कि उन कोर्ट पर खेलना वाकई अद्भुत था. मैंने उस दौर में भी खेला जब हमारी पीढ़ी के तीन सबसे महान टेनिस खिलाड़ी - रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच मुकाबला कर रहे थे. उनके साथ लॉकर रूम शेयर करना और बस वहां मौजूद रहना, असल में एक सपने से भी बेहतर था."
संजू सैमसन ने कहा, "क्रिकेट का रोजर फेडरर कौन? वह एमएस धोनी ही हो सकते हैं. वे अपने काम को बहुत शांत और संयमित तरीके से करते हैं. जब वे खेलते हैं, तो यह सहज लेकिन बहुत प्रभावशाली लगता है.' एमएस धोनी क्रिकेट के मास्टरमाइंड माने जाते हैं और रोजर फेडरर भी अपने फैसले संयम से लेते हैं. यही वजह है कि सैमसन ने दोनों को एक छोर पर रखा.
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उन्होंने आगे कहा, "दूसरी ओर, कार्लोस अल्काराज बहुत आक्रामक हैं, ठीक वैसे ही जैसे विराट भाई ने शुरुआत की थी. शायद विराट कोहली की तुलना अल्काराज से की जा सकती है. वे बहुत आक्रामक हैं और उनमें बहुत ताकत और आक्रामकता है." विराट कोहली आज भी उसी अंदाज के साथ कई बार नजर आते हैं. वहीं, अल्काराज का भी आक्रामक अंदाज कई बार फैंस को खूब रास आता है.