बोपन्ना ने विम्बलडन पर जियोस्टार पर बात करते हुए कहा, "विंबलडन एक जादुई सपने जैसा है क्योंकि मैं इसे ही देखते हुए बड़ा हुआ हूं. घर पर, हम सिर्फ विंबलडन ही देखते थे. असल में, टेलीविज़न पर सिर्फ विंबलडन ही दिखाया जाता था. इसलिए, मेरे लिए वहां जाना और न केवल मौजूद रहना बल्कि उन कोर्ट पर खेलना वाकई अद्भुत था. मैंने उस दौर में भी खेला जब हमारी पीढ़ी के तीन सबसे महान टेनिस खिलाड़ी - रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच मुकाबला कर रहे थे. उनके साथ लॉकर रूम शेयर करना और बस वहां मौजूद रहना, असल में एक सपने से भी बेहतर था."