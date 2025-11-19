300-400 ODI खेलकर भी विराट-सचिन पीछे... विस्फोटक कप्तान ने 147 मैच में रचा इतिहास, हिल गई रिकॉर्डबुक

WI vs NZ: वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में कैरेबियाई कप्तान का वन मैन शो देखने को मिला. शाई होप ने बल्ले से हाहाकार मचाया. मुकाबला न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से जीता लेकिन चर्चे शाई होप की रिकॉर्डतोड़ पारी के रहे. उन्होंने शतक ठोका और वो कारनामा कर दिखाया है जो सचिन-कोहली जैसे दिग्गज नहीं कर पाए. विराट ने 300+ वनडे खेलकर जबकि सचिन ने 400+ वनडे मैच खेलकर अपनी बादशाहत दिखाई. लेकिन शाई होप ने जो कर दिखाया है वो कोई नहीं कर पाया है.

लारा के रिकॉर्ड की बराबरी

शाई होप ने 109 रन बनाए और टीम के स्कोर को 247 तक पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था. लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई क्योंकि मेजबान टीम ने 5 विकेट से 3 गेंद रहते मैच अपने नाम किया. शाई होप के वनडे करियर का यह 19वां शतक था और उन्होंने इस मामले में ब्रायन लारा की बराबरी की. शाई होप संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले कैरेबियाई प्लेयर्स में दूसरे स्थान पर आ गए हैं. क्रिस गेल 25 शतकों के साथ इस सूची में सबसे आगे हैं.

शाई होप ने बनाया ये गजब रिकॉर्ड

शाई होप ने एक गजब रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने सभी 12 टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने. उनकी पारी में 13 चौके और 4 छक्के शामिल थे. पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ उस समय सभी 10 टेस्ट खेलने वाले देशों में और सभी 9 टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ टेस्ट शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे. द्रविड़ के संन्यास लेने के बाद 2017 में अफगानिस्तान और आयरलैंड को टेस्ट दर्जा मिला.

सचिन ने 9 टीमों के खिलाफ किया था ये कारनामा

सचिन तेंदुलकर ने भी उन सभी 9 टीमों के खिलाफ टेस्ट शतक बनाया जो उनके संन्यास लेने तक टेस्ट क्रिकेट खेल रही थीं. विराट कोहली ने आयरलैंड के खिलाफ कभी शतक नहीं बनाया है। होप ने 6,000 वनडे रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया और यह मुकाम हासिल करने वाले सातवें वेस्टइंडीज खिलाड़ी बन गए. वह विव रिचर्ड्स के बाद 147 मैचों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले कैरेबियाई खिलाड़ी हैं.