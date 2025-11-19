Advertisement
300-400 ODI खेलकर भी विराट-सचिन पीछे... विस्फोटक कप्तान ने 147 मैच में रचा इतिहास, हिल गई रिकॉर्डबुक

WI vs NZ: वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में कैरेबियाई कप्तान का वन मैन शो देखने को मिला. शाई होप ने बल्ले से हाहाकार मचाया. भले मैच न्यूजीलैंड के नाम रहा लेकिन उसकी जीत से ज्यादा चर्चे शाई होप की रिकॉर्डतोड़ पारी के हैं. शाई होप ने इस शतक से वो कारनामा कर दिखाया है जो सचिन-कोहली जैसे दिग्गज नहीं कर पाए.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 19, 2025, 05:43 PM IST
Sachin and Virat
Sachin and Virat

लारा के रिकॉर्ड की बराबरी

शाई होप ने 109 रन बनाए और टीम के स्कोर को 247 तक पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था. लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई क्योंकि मेजबान टीम ने 5 विकेट से 3 गेंद रहते मैच अपने नाम किया. शाई होप के वनडे करियर का यह 19वां शतक था और उन्होंने इस मामले में ब्रायन लारा की बराबरी की. शाई होप संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले कैरेबियाई प्लेयर्स में दूसरे स्थान पर आ गए हैं. क्रिस गेल 25 शतकों के साथ इस सूची में सबसे आगे हैं.

शाई होप ने बनाया ये गजब रिकॉर्ड

शाई होप ने एक गजब रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने सभी 12 टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने. उनकी पारी में 13 चौके और 4 छक्के शामिल थे. पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ उस समय सभी 10 टेस्ट खेलने वाले देशों में और सभी 9 टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ टेस्ट शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे. द्रविड़ के संन्यास लेने के बाद 2017 में अफगानिस्तान और आयरलैंड को टेस्ट दर्जा मिला.

ये भी पढ़ें.. इंग्लिश फैंस को पर्थ टेस्ट से पहले मिली गुड न्यूज... फिट हुआ खूंखार गेंदबाज, टीम इंडिया को दे चुका जख्म

सचिन ने 9 टीमों के खिलाफ किया था ये कारनामा

सचिन तेंदुलकर ने भी उन सभी 9 टीमों के खिलाफ टेस्ट शतक बनाया जो उनके संन्यास लेने तक टेस्ट क्रिकेट खेल रही थीं. विराट कोहली ने आयरलैंड के खिलाफ कभी शतक नहीं बनाया है। होप ने 6,000 वनडे रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया और यह मुकाम हासिल करने वाले सातवें वेस्टइंडीज खिलाड़ी बन गए. वह विव रिचर्ड्स के बाद 147 मैचों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले कैरेबियाई खिलाड़ी हैं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

