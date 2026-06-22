IND vs ENG: टीम इंडिया ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में 3-0 से शानदार जीत दर्ज की. अब निशाना इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज पर है. 1 जुलाई से भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर जाएगा, जहां 5 मैच की टी20 सीरीज और वनडे सीरीज खेलेगी. इंग्लैंड को घर में मात देना टीम इंडिया के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा. इस टीम के खिलाफ किस भारतीय बल्लेबाज का बल्ला चलता है, हम आपको बताते हैं.
यूं तो वनडे के रिकॉर्ड्स की जहां भी बात आती है तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों का नाम देखने को मिलता है. लेकिन इस रिकॉर्ड में इन दोनों दिग्गजों के ही नाम टॉप पर नहीं है. विराट कोहली का नाम चौथे नंबर पर है जबकि सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर आते हैं. वनडे में इंग्लिश टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन भारत को 3 आईसीसी ट्रॉफी दिलाने वाले कप्तान एमएस धोनी का नाम है.
विराट कोहली इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 38 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 3 शतक और 10 फिफ्टी के दम पर 1397 रन ठोके हैं. एमएस धोनी तक पहुंचने के लिए विराट कोहली को पहले सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह को पछाड़ना होगा. सचिन तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 37 वनडे खेले. उन्होंने 2 शतक और 3 फिफ्टी के दम पर 1455 रन ठोके थे.
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इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन ठोकने में भले ही धोनी टॉप पर हैं, लेकिन उन्होंने महज एक शतक ठोका है. उन्होंने 48 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 10 अर्धशतक और एक शतकीय पारी खेली है. 48 वनडे मैचों में धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ 1546 रन ठोके. विराट कोहली इस रेस में लगे हुए हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ चोट के चलते विराट बाहर थे, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में उनकी वापसी तय मानी जा रही है.