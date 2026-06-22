IND vs ENG: टीम इंडिया ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में 3-0 से शानदार जीत दर्ज की. अब निशाना इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज पर है. 1 जुलाई से भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर जाएगा, जहां 5 मैच की टी20 सीरीज और वनडे सीरीज खेलेगी. इंग्लैंड को घर में मात देना टीम इंडिया के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा. इस टीम के खिलाफ किस भारतीय बल्लेबाज का बल्ला चलता है, हम आपको बताते हैं.