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न सचिन, न कोहली... ODI में इंग्लैंड का सबसे बड़ा दुश्मन 'कौन'? लगा दिया रनों का अंबार

IND vs ENG: टीम इंडिया ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में 3-0 से शानदार जीत दर्ज की. अब निशाना इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज पर है. 1 जुलाई से भारत इंग्लैंड दौरे पर जाएगा. इस टीम के खिलाफ किस भारतीय बल्लेबाज का बल्ला चलता है, हम आपको बताते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 22, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:37 PM IST
न सचिन, न कोहली... ODI में इंग्लैंड का सबसे बड़ा दुश्मन 'कौन'? लगा दिया रनों का अंबार
Image Credit: Virat Kohli (X)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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