विराट-रोहित और सूर्या नहीं... IND-AUS T20I में सिर्फ इस भारतीय ने ठोका शतक, 3 ऑस्ट्रेलियाई भी शामिल

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अक्सर क्रिकेट फील्ड पर रोमांचक टक्कर देखने को मिलती है. वनडे सीरीज का लुत्फ फैंस ने खूब उठाया. अब बारी टी20 की है, 29 अक्टूबर को दोनों टीमों के बीच पहले मुकाबले में टक्कर देखने को मिलेगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ एक ही भारतीय बल्लेबाज शतक ठोकने में कामयाब हुआ है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 28, 2025, 05:58 AM IST
IND vs AUS
IND vs AUS

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अक्सर क्रिकेट फील्ड पर रोमांचक टक्कर देखने को मिलती है. वनडे सीरीज का लुत्फ फैंस ने खूब उठाया. अब बारी टी20 की है, 29 अक्टूबर को दोनों टीमों के बीच पहले मुकाबले में टक्कर देखने को मिलेगी. यूं तो टी20 फॉर्मेट में कई बल्लेबाजों ने शतकीय पारियां खेली हैं, भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में भी 4 बल्लेबाज शतक ठोक चुके हैं. लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नजर आता है.

रोहित-कोहली-सूर्या नहीं तो कौन?

भारत के कई बल्लेबाज हैं जिनके नाम टी20 फॉर्मेट में सेंचुरी दर्ज है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक ठोकना हर बल्लेबाज के लिए एक चैलेंज होगा. जिस भारतीय बल्लेबाज ने इस टीम को शतक से धोया है वो रोहित शर्मा, विराट कोहली या सूर्यकुमार यादव जैसा बड़ा नाम नहीं है. न ही ये विस्फोटक बल्लेबाज भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के लिए चुने स्क्वाड का हिस्सा है. 

कौन है ये बल्लेबाज?

हम जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं वो हैं ऋतुराज गायकवाड़ जो टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं. साल 2023 में गुवाहाटी में गायकवाड़ ने ऑस्ट्रेलिया की बुरी तरह से कुटाई कर दी थी. उन्होंने इस तेज तर्रार टीम के खिलाफ महज 57 गेंदों में 13 चौकों और 7 छक्कों के साथ 123 रन की पारी खेली थी. लेकिन टीम इंडिया इस मैच को बचा नहीं सकी. 

IND-AUS सीरीज में किस किसने ठोके शतक? 

ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा 3 और ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने IND-AUS टी20 सीरीज में शतकीय पारियां खेली हैं. ग्लेन मैक्सवेल ने भारत के खिलाफ टी20 में 2 शतक जमाए हैं और दोनों बार नाबाद रहे. उन्होंने 27 फरवरी 2019 को बेंगलुरु में 113 रन जबकि 2023 को गुवाहाटी में 104 रन की पारी खेली थी. इसके अलावा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन 2016 में 124 रन ठोक चुके हैं जबकि  23 नवंबर 2023 को जोश इंग्लिस ने भी जलवा दिखाया था.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

Ind Vs Aus

