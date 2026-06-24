टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का खौफ दुनियाभर के गेंदबाजों में है. अब वैभव सूर्यवंशी की धुआंधार बैटिंग बड़े-बड़े धुरंधरों के लिए बड़ी टेंशन हैं. आईपीएल में प्रैक्टिस में जोफ्रा आर्चर जैसे खूंखार गेंदबाज के खिलाफ भी वैभव बेबाक थे. लेकिन जोफ्रा के लिए ये तीनों ही मुश्किल बल्लेबाज नहीं हैं. उन्होंने रोहित-विराट और वैभव को छोड़ ऐसे भारतीय बल्लेबाज का नाम का खुलासा किया, जो उनके लिए सबसे मुश्किल है.