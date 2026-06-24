टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का खौफ दुनियाभर के गेंदबाजों में है. अब वैभव सूर्यवंशी की धुआंधार बैटिंग बड़े-बड़े धुरंधरों के लिए बड़ी टेंशन हैं. आईपीएल में प्रैक्टिस में जोफ्रा आर्चर जैसे खूंखार गेंदबाज के खिलाफ भी वैभव बेबाक थे. लेकिन जोफ्रा के लिए ये तीनों ही मुश्किल बल्लेबाज नहीं हैं. उन्होंने रोहित-विराट और वैभव को छोड़ ऐसे भारतीय बल्लेबाज का नाम का खुलासा किया, जो उनके लिए सबसे मुश्किल है.
जोफ्रा आर्चर अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को मात देने में माहिर हैं. उन्होंने आईपीएल में अपनी गेंदबाजी से तबाही मचा डाली. 16 मैच में आर्चर ने 25 विकेट अपने नाम किए थे. वह लंबे समय से आईपीएल खेल रहे हैं. जोफ्रा से बताया कि आईपीएल के शुरुआती सालों में जिस भारतीय बल्लेबाज के खिलाफ मुश्किल हुई वो केएल राहुल थे. उन्होंने बताया कि वह मैदान पर कहीं भी शॉट मारने की क्षमता रखते थे.
कार्लोस ब्रेथवेट के साथ 'द सुपर ओवर शो' में आर्चर से उनके करियर में सबसे मुश्किल बल्लेबाज का नाम बताने के लिए कहा गया. उन्होंने कहा, "शायद IPL के शुरुआती कुछ सालों में केएल राहुल. उस समय वह अपने बेहतरीन फॉर्म में थे और ऐसा लगता था कि वह किसी भी गेंद को कहीं भी मार सकते हैं. उनके खिलाफ गेंदबाजी करना वाकई मुश्किल था."
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केएल राहुल शानदार फॉर्म में नजर आए हैं. उन्होंने आईपीएल 2026 और इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ भी शानदार बैटिंग की. अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में शतक ठोका जबकि वनडे में 39 रन की नाबाद पारी खेली थी. आईपीएल की बात करें तो उन्होंने 14 मैच में 593 रन ठोके, इस दौरान राहुल के बल्ले से 152 रन की रिकॉर्डतोड़ पारी के साथ 5 अर्धशतक भी देखने को मिले थे.