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न विराट, न रोहित और न ही वैभव... खूंखार जोफ्रा आर्चर के लिए ये भारतीय सबसे बड़ी टेंशन, खुद खोला राज

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का खौफ दुनियाभर के गेंदबाजों में है. अब वैभव सूर्यवंशी की धुआंधार बैटिंग बड़े-बड़े धुरंधरों के लिए बड़ी टेंशन हैं. आईपीएल में प्रैक्टिस में जोफ्रा आर्चर जैसे खूंखार गेंदबाज के खिलाफ भी वैभव बेबाक थे. लेकिन जोफ्रा के लिए ये तीनों ही मुश्किल बल्लेबाज नहीं हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 24, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:20 AM IST
न विराट, न रोहित और न ही वैभव... खूंखार जोफ्रा आर्चर के लिए ये भारतीय सबसे बड़ी टेंशन, खुद खोला राज
Image Credit: Jofra Archer (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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