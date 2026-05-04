न 100 शतक और न 34357 इंटरनेशनल रन, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन

सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में 100 शतक और 34357 रन बनाए हैं, लेकिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है जिसे तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने 15 नवंबर 1989 को अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था. 24 साल वर्ल्ड क्रिकेट में राज करने के बाद सचिन तेंदुलकर ने 14 नवंबर 2013 को अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था. सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान वनडे में 18,426 और टेस्ट में 15,921 रन बनाए हैं.

सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन

सचिन तेंदुलकर के नाम एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने साल 1998 में 1894 वनडे रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. 28 साल से सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. साल 1998 में सचिन तेंदुलकर ने 34 वनडे मैचों की 33 पारियों में 65.31 की बेहतरीन औसत से 1894 रन बनाए थे. सचिन तेंदुलकर ने इस दौरान 9 शतक और 7 अर्धशतक जमाए थे. सचिन तेंदुलकर का इस साल बेस्ट वनडे स्कोर 143 रन रहा था.

तोड़ना तो दूर सोचकर भी छूट जाएंगे पसीने

आज के दौर में जब वनडे इंटरनेशनल के मैच काफी कम खेले जा रहे हैं, ऐसे में सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर सोचकर भी पसीने छूट जाएंगे. सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जबकि आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 18 मार्च 2012 को पाकिस्तान के ही खिलाफ खेला था. सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल करियर 22 साल 91 दिन लंबा रहा है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 'मैन ऑफ द मैच' जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 62 बार वनडे क्रिकेट में 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीता है.

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दुनिया में सबसे लंबा है वनडे करियर

सचिन तेंदुलकर ने अपने 22 साल 91 दिन लंबे वनडे इंटरनेशनल करियर में 463 वनडे मैचों की 452 पारियों में 44.83 की बेहतरीन औसत से 18426 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने इस दौरान 49 शतक और 96 अर्धशतक जमाए हैं. सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल करियर में बेस्ट स्कोर नाबाद 200 रन रहा है. आज के दौर में जब काफी कम संख्या में वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे हैं, ऐसे में सचिन तेंदुलकर के 18426 वनडे रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.