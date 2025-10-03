Advertisement
trendingNow12945889
Hindi Newsक्रिकेट

100 शतक या 34357 रन नहीं... सचिन तेंदुलकर का वो महान रिकॉर्ड, जिसे विराट कोहली-रोहित शर्मा भी नहीं तोड़ पाए

Cricket Unbreakable Record: भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को 'क्रिकेट का भगवान' भी कहा जाता है. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाए. टेस्ट और वनडे में उनकी तूती लंबे समय तक बोलती रही. यहां तक कि संन्यास के बाद उनके कई रिकॉर्ड नहीं टूट पाए. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 03, 2025, 10:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

100 शतक या 34357 रन नहीं... सचिन तेंदुलकर का वो महान रिकॉर्ड, जिसे विराट कोहली-रोहित शर्मा भी नहीं तोड़ पाए

Cricket Unbreakable Record: भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को 'क्रिकेट का भगवान' भी कहा जाता है. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाए. टेस्ट और वनडे में उनकी तूती लंबे समय तक बोलती रही. यहां तक कि संन्यास के बाद उनके कई रिकॉर्ड नहीं टूट पाए. सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में सबसे ज्यादा 100 शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. इसके अलावा उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34357 रन बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है.

1998 में रचा था इतिहास

तेंदुलकर के नाम इसके अलावा भी कई ऐसे रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना काफी कठिन है. तोड़ना तो दूर की बात, इन रिकॉर्ड्स के करीब पहुंचना भी बड़े-बड़े बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है. एक ऐसी ही उपलब्धि सचिन ने हासिल की है, जिसके करीब तो कई खिलाड़ी पहुंचे, लेकिन उसे अपने नाम नहीं कर पाए. तेंदुलकर वनडे क्रिकेट के एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 1998 में ऐसा किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

तेंदुलकर का दमदार प्रदर्शन

तेंदुलकर ने 34 मैचों की 33 पारियों में रनों का अंबार लगा दिया था. सचिन ने 1998 में वनडे मैचों में 1894 रन बनाए. यह किसी बल्लेबाज द्वारा वनडे में एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन है. इस महान बल्लेबाज ने उस साल नौ शतक और सात अर्द्धशतक ठोके थे. तेंदुलकर का औसत 65.31 का रहा था. उन्होंने 188 चौके और 40 छक्के उड़ाए थे. उनका स्ट्राइक रेट 102.15 का रहा था.

ये भी पढ़ें: टेस्ट क्रिकेट का सबसे खूंखार बल्लेबाज! 57 बॉल में शतक का अटूट रिकॉर्ड, 819 विकेट लेने वाले की निकाली थी हेकड़ी

विराट-रोहित बहुत पीछे

सचिन के इस रिकॉर्ड के करीब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे वनडे के सुपरस्टार भी नहीं पहुंच पाए हैं. रोहित ने 2019 में 28 मैचों की 27 पारियों में 1490 रन बनाए थे. यह एक कैलेंडर ईयर में रोहित का वनडे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. हिटमैन ने तब 57.30 की औसत और 89.92 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे. उन्होंने सात शतक और छह अर्धशतक लगाए थे. कोहली की बात करें तो उन्होंने 2017 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस फॉर्मेट में किया था. विराट ने 26 मैचों की 26 पारियों में 1460 रन बनाए थे. कोहली का औसत 76.84 और स्ट्राइक रेट 99.11 का रहा था. उन्होंने 6 शतक और 7 अर्धशतक जड़े थे.

ये भी पढ़ें: पहले चोरी फिर सीनाजोरी... कमेंट्री में पाकिस्तानी ने कश्मीर पर उगला जहर, अब सफाई में दूसरों पर फोड़ा ठीकरा

वनडे क्रिकेट के एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर- साल 1998- 1894 रन
सौरव गांगुली- 1999- 1767 रन
राहुल द्रविड़- 1999- 1761 रन
सचिन तेंदुलकर- 1996- 1611 रन
मैथ्यू हेडन- 2007- 1601 रन

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Cricket recordSachin TendulkarVirat KohliRohit Sharma

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;