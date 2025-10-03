100 शतक या 34357 रन नहीं... सचिन तेंदुलकर का वो महान रिकॉर्ड, जिसे विराट कोहली-रोहित शर्मा भी नहीं तोड़ पाए

Cricket Unbreakable Record: भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को 'क्रिकेट का भगवान' भी कहा जाता है. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाए. टेस्ट और वनडे में उनकी तूती लंबे समय तक बोलती रही. यहां तक कि संन्यास के बाद उनके कई रिकॉर्ड नहीं टूट पाए. सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में सबसे ज्यादा 100 शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. इसके अलावा उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34357 रन बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है.

1998 में रचा था इतिहास

तेंदुलकर के नाम इसके अलावा भी कई ऐसे रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना काफी कठिन है. तोड़ना तो दूर की बात, इन रिकॉर्ड्स के करीब पहुंचना भी बड़े-बड़े बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है. एक ऐसी ही उपलब्धि सचिन ने हासिल की है, जिसके करीब तो कई खिलाड़ी पहुंचे, लेकिन उसे अपने नाम नहीं कर पाए. तेंदुलकर वनडे क्रिकेट के एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 1998 में ऐसा किया था.

तेंदुलकर का दमदार प्रदर्शन

तेंदुलकर ने 34 मैचों की 33 पारियों में रनों का अंबार लगा दिया था. सचिन ने 1998 में वनडे मैचों में 1894 रन बनाए. यह किसी बल्लेबाज द्वारा वनडे में एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन है. इस महान बल्लेबाज ने उस साल नौ शतक और सात अर्द्धशतक ठोके थे. तेंदुलकर का औसत 65.31 का रहा था. उन्होंने 188 चौके और 40 छक्के उड़ाए थे. उनका स्ट्राइक रेट 102.15 का रहा था.

विराट-रोहित बहुत पीछे

सचिन के इस रिकॉर्ड के करीब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे वनडे के सुपरस्टार भी नहीं पहुंच पाए हैं. रोहित ने 2019 में 28 मैचों की 27 पारियों में 1490 रन बनाए थे. यह एक कैलेंडर ईयर में रोहित का वनडे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. हिटमैन ने तब 57.30 की औसत और 89.92 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे. उन्होंने सात शतक और छह अर्धशतक लगाए थे. कोहली की बात करें तो उन्होंने 2017 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस फॉर्मेट में किया था. विराट ने 26 मैचों की 26 पारियों में 1460 रन बनाए थे. कोहली का औसत 76.84 और स्ट्राइक रेट 99.11 का रहा था. उन्होंने 6 शतक और 7 अर्धशतक जड़े थे.

वनडे क्रिकेट के एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर- साल 1998- 1894 रन

सौरव गांगुली- 1999- 1767 रन

राहुल द्रविड़- 1999- 1761 रन

सचिन तेंदुलकर- 1996- 1611 रन

मैथ्यू हेडन- 2007- 1601 रन