264 नाबाद ही नहीं... रोहित के पास सचिन के 100 शतकों जैसा मजबूत है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, आस-पास नहीं कोई बल्लेबाज

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:14 PM IST
Unbreakable Cricket Record: भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनके पास ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं जिन्हें तोड़ना तो दूर इनकी बराबरी करना भी किसी बल्लेबाज के लिए मुश्किल है. लिस्ट में सबसे ऊपर सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक नजर आते हैं, जो किसी अजूबे से कम नहीं है. लेकिन ऐसा ही एक रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम भी है. यहां हम न तो रोहित शर्मा के वनडे में सबसे बड़े स्कोर 264 रन की बात कर रहे हैं और न ही वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी की. इनके अलावा एक और रिकॉर्ड है जो सचिन के 100 शतकों जैसा ही मजबूत है. 

वनडे में ठोक चुके 3 दोहरे शतक

रोहित शर्मा का युग भारतीय क्रिकेट में धीरे-धीरे खत्म होता नजर आ रहा है. टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से रोहित रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब वनडे पर भी चर्चे चरम पर हैं. ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहां रोहित शर्मा की हमेशा तूती बोलती नजर आई. रोहित जैसे खूंखार ओपनर की दहशत वर्ल्ड क्रिकेट में देखने को मिलती थी. इस फॉर्मेट में रोहित दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 दोहरे शतक ठोके हैं. उन्होंने वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का कारनामा भी किया है. 

रोहित के नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

रोहित शर्मा अपने तूफानी अंदाज से खेलने के लिए जाने जाते हैं. स्थिति कैसी भी हो लेकिन रोहित शर्मा छक्के लगाने से नहीं चूकते हैं. रोहित ने अपने करियर में छक्कों का ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया है जहां पहुंचने के लिए बड़े-बड़े दिग्गजों को पापड़ बेलने पड़ेंगे. रोहित का ये रिकॉर्ड सालों-साल कायम रह सकता है. फिलहाल उन्होंने वनडे से रिटायरमेंट नहीं लिया है ऐसे में उनके इस रिकॉर्ड में और भी मजबूती देखने को मिल सकती है.

ये भी पढे़ं.. 'जब मैंने खेलना शुरू किया..' संन्यास के बाद रोहित ने बताया टेस्ट क्रिकेट का मास्टर फॉर्मूला, क्या है इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा टास्क?

क्रिस गेल भी हो गए पीछे

हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की. इस रिकॉर्ड पर सालों तक विस्फोटक क्रिस गेल ने राज किया. लेकिन जब रोहित शर्मा की बादशाहत आई तो अब शायद ही कोई उन्हें इस मामले में पछाड़ पाए. रोहित ने अभी तक 499 वनडे मैच  खेले हैं जिसमें उनके नाम 637 छक्के दर्ज हैं. दूसरे नंबर पर क्रिस गेल हैं जिन्होंने अपने करियर में 553 छक्के लगाए थे. मौजूदा बल्लेबाजों में महज जोस बटलर टॉप-10 की लिस्ट में हैं जिन्होंने अभी तक रोहित के लगभग आधे 367 छक्के जमाए हैं. ऐसे में रोहित शर्मा इस रिकॉर्ड पर लंबे समय तक राज कर सकते हैं. 

;