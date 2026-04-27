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Hindi Newsक्रिकेट27 करोड़ी ऋषभ पंत नहीं.... ये खूंखार बल्लेबाज लखनऊ का कप्तान बनने के काबिल, जिता देगा IPL की ट्रॉफी

27 करोड़ी ऋषभ पंत नहीं.... ये खूंखार बल्लेबाज लखनऊ का कप्तान बनने के काबिल, जिता देगा IPL की ट्रॉफी

IPL 2026 में अभी तक ऋषभ पंत ने 7, 68*, 10, 18, 1, 43, 0 और 42 रन के स्कोर ही बनाए हैं. IPL 2026 में अभी तक ऋषभ पंत ने 8 मैचों में 27 की घटिया औसत से 189 रन बनाए हैं. इस दौरान ऋषभ पंत के बल्ले से सिर्फ एक ही अर्धशतक निकला है. ऋषभ पंत का इन 8 मैचों में हाईएस्ट स्कोर अभी तक नाबाद 68 रन रहा है. रिकॉर्ड्स इस बात को साबित करते हैं कि अब ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान बने रहने के लायक नहीं है. ऋषभ पंत अपनी बल्लेबाजी के अलावा कप्तानी के मोर्चे पर भी फ्लॉप हो रहे हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 27, 2026, 12:33 PM IST
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27 करोड़ी ऋषभ पंत नहीं.... ये खूंखार बल्लेबाज लखनऊ का कप्तान बनने के काबिल, जिता देगा IPL की ट्रॉफी

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ रविवार को लखनऊ में खेले गए IPL मैच में दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को सुपर ओवर में हरा दिया. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में अब लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम सबसे नीचे दसवें नंबर पर खिसक गई है. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम अभी तक 8 मैचों में 2 जीत और 6 हार के साथ 4 अंक लेकर सबसे नीचे दसवें स्थान पर है और उसका नेट रनरेट -1.106 है. IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खराब प्रदर्शन के लिए उसके कप्तान ऋषभ पंत को जिम्मेदार माना जा रहा है, जो बल्लेबाजी के साथ-साथ कप्तानी में भी फ्लॉप साबित हो रहे हैं.

27 करोड़ के ऋषभ पंत को कप्तानी से हटना चाहिए

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ रविवार को खेले गए IPL मैच में ऋषभ पंत 38 गेंद पर 42 रन की धीमी पारी खेलकर आउट हो गए. ऋषभ पंत की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी हो रही है. ऋषभ पंत लंबे समय से बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं. IPL 2026 में अभी तक ऋषभ पंत ने 7, 68*, 10, 18, 1, 43, 0 और 42 रन के स्कोर ही बनाए हैं. IPL 2026 में अभी तक ऋषभ पंत ने 8 मैचों में 27 की घटिया औसत से 189 रन बनाए हैं. इस दौरान ऋषभ पंत के बल्ले से सिर्फ एक ही अर्धशतक निकला है. ऋषभ पंत का इन 8 मैचों में हाईएस्ट स्कोर अभी तक नाबाद 68 रन रहा है. रिकॉर्ड्स इस बात को साबित करते हैं कि अब ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान बने रहने के लायक नहीं है. ऋषभ पंत अपनी बल्लेबाजी के अलावा कप्तानी के मोर्चे पर भी फ्लॉप हो रहे हैं.

ये खूंखार बल्लेबाज लखनऊ का कप्तान बनने के काबिल

साउथ अफ्रीका के स्टार क्रिकेटर एडेन मार्करम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान बनने की काबिलियत रखते हैं. एडेन मार्करम अपनी कप्तानी में सनराइजर्स ईस्टर्न केप को लगातार दो बार (2023 और 2024) SAT20 लीग की ट्रॉफी जिता चुके हैं. एडेन मार्करम की कप्तानी में साउथ अफ्रीका की टी20 टीम 2024 टी20 वर्ल्ड कप में उपविजेता बनी थी. इसके अलावा इस साल साउथ अफ्रीका की टीम ने एडेन मार्करम की कप्तानी में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था. एडेन मार्करम सही मायने में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान बनने की काबिलियत रखते हैं. ऋषभ पंत की बात करें तो पिछले दो IPL सीजन में, उन्होंने 21 पारियों में 458 रन बनाए हैं, जिसमें केवल 3 बार ही 50+ के स्कोर रहे हैं. 27 करोड़ के ऋषभ पंत को अगले IPL सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम प्रदर्शन के आधार पर रिलीज कर सकती है.

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अब लखनऊ की टीम क्या करेगी?

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम IPL 2026 के प्लेऑफ के लिए तभी क्वालिफाई कर पाएगी, जब वह अपने बचे हुए सभी 6 लीग मैच बड़े अंतर से जीत ले. अगर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम अपने बचे हुए सभी 6 मैच जीत जाती है, तो वह लीग स्टेज को 16 प्वाइंट्स के साथ खत्म करेगी, और यह टॉप-4 में जगह बनाने के लिए काफी होगा. हालांकि, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम अपने बचे हुए 6 मैचों में से एक भी मैच हार जाती है, तो वह ज्यादा से ज्यादा 14 प्वाइंट्स के साथ लीग स्टेज खत्म करेगी और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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