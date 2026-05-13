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99.94 औसत नहीं... सर डॉन ब्रैडमैन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को 300 साल तक भी तोड़ना नामुमकिन

सर डॉन ब्रैडमैन को वर्ल्ड क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में गिना जाता है. सर डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के भी आदर्श हैं. ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जो 300 साल तक भी टूटना नामुमकिन है. डॉन ब्रैडमैन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए किसी भी बल्लेबाज को शायद 2 जन्म भी लेने पड़ जाएं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 13, 2026, 02:41 PM IST
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99.94 औसत नहीं... सर डॉन ब्रैडमैन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को 300 साल तक भी तोड़ना नामुमकिन

सर डॉन ब्रैडमैन को वर्ल्ड क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में गिना जाता है. सर डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के भी आदर्श हैं. ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जो 300 साल तक भी टूटना नामुमकिन है. डॉन ब्रैडमैन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए किसी भी बल्लेबाज को शायद 4 जन्म भी लेने पड़ जाएं. 20 साल की उम्र में सर डॉन ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 30 नवंबर 1928 को अपना डेब्यू किया था. सर डॉन ब्रैडमैन ने 1928 से लेकर 1948 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैच खेले हैं. सर डॉन ब्रैडमैन ने टेस्ट क्रिकेट में 99.94 की औसत से 29 शतक और 13 अर्धशतक लगाते हुए 6,996 रन बनाए हैं.

ब्रैडमैन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 300 साल तक भी टूटना नामुमकिन

ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड 300 साल तक भी टूटना नामुमकिन है. सर डॉन ब्रैडमैन टेस्ट क्रिकेट में एक साथ सबसे तेज 2000 रन, सबसे तेज 3000 रन, सबसे तेज 4000 रन, सबसे तेज 5000 रन और सबसे तेज 6000 रन तक पहुंचने वाले 149 साल के टेस्ट इतिहास के पहले और इकलौते बल्लेबाज हैं. इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ बनाना यह साबित करता है कि डॉन ब्रैडमैन किस क्लास के बल्लेबाज रहे हैं. सर डॉन ब्रैडमैन का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड 78 साल से दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. यहां तक कि डॉन ब्रैडमैन का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड 300 साल तक भी टूटना नामुमकिन है.

डॉन ब्रैडमैन के 6 अद्भुत रिकॉर्ड्स पर एक नजर

1. डॉन ब्रैडमैन ने अपने करियर में 6996 टेस्ट रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 99.94 का रहा है, जो क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा है. इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना मौजूदा समय के किसी भी बल्लेबाज के बस की बात नहीं है.

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2. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 12 दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड

3. टेस्ट में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड डॉन ब्रैडमैन के नाम है. इंग्लैंड के खिलाफ 37 टेस्ट में उन्होंने 19 शतक लगाए हैं.

4. एक टेस्ट सीरीज में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ब्रैडमैन के नाम है. 1936-37 में इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज में उन्होंने 810 रन बनाए थे. कोई दूसरा कप्तान एक टेस्ट सीरीज में 800 का आंकड़ा नहीं छू सका है.

5. ब्रैडमैन विस्फोटक बल्लेबाजी भी करते थे. ब्रैडमैन के नाम एक दिन में 309 रन बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. 1930 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी. कोई दूसरा बल्लेबाज एक दिन में 300 रन बना सका है.

6. सर डॉन ब्रैडमैन के नाम एक ही टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड दर्ज है. सर डॉन ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ 5028 टेस्ट रन बनाए हैं.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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