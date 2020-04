गौतम गंभीर ने पटाखे जलाने वालों को लगाई कड़ी फटकार, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने उन लोगों को कड़ी फटकार लगाई है, जो रविवार रात पटाखे फोड़ रहे थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी ने लोगों से अपील की थी कि कोरोना वायरस के खिलाफ देश के लोग रविवार को रात 9 बजे घरों की लाइटें बंद कर दें और इसकी जगह 9 मिनट तक मोमबत्ती, दीपक या रोशनी करने वाली कोई और चीज जलाएं.

मोदी के आह्वान पर रविवार को दीपक, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश जलाकर पूरे देश ने तेजी से बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता दिखाई. लेकिन, इस दौरान कई लोग पटाखे भी फोड़ते नजर आए. गंभीर ने ऐसे लोगों को कड़ी फटकार लगाते हुए ट्विटर पर लिखा, "भारत, अंदर रहिए. हम अभी लड़ाई के बीच में हैं. यह पटाखे जलाने का मौका नहीं है."

We are still in the middle of a fight Not an occasion to burst crackers ! #IndiaFightsCorona

गंभीर ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली सरकार को फिर से 50 लाख रुपये की मदद की है. गंभीर ने एक पत्र में लिखा, " दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा यह कहा गया है कि दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में मेडिकल से संबंधित चीजें खरीदनें के लिए फंड की जरूरत है. मैं दो सप्ताह पहले ही 50 लाख रुपये की मदद कर चुका हूं और अपने अपने सांसद निधि फंड से और 50 लाख रुपये की मदद करना चाहूंगा. मुझे उम्मीद है कि इस राशि का इस्तेमाल कोरोना की लड़ाई में मेडिकल सामान खरीदने के लिए की जाएगी."

CM @ArvindKejriwal & his Dy say funds are needed. Though their massive egos didn't allow them to take 50 L from my LAD fund earlier, I pledge 50 L more so that innocents don't suffer!

1 CR would at least solve urgent need for masks & PPE kits for days Hope they prioritize Delhi pic.twitter.com/b1ve6gkWOZ

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 6, 2020