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Hindi Newsक्रिकेटबॉल टेम्परिंग नहीं... शाहीन पर इस गलती का ठोका गया जुर्माना, बच गए सिकंदर रजा

बॉल टेम्परिंग नहीं... शाहीन पर इस गलती का ठोका गया जुर्माना, बच गए सिकंदर रजा

PSL 2026: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) में बवाल देखने को मिल रहा है. कभी बॉल टेम्परिंग तो कभी सिक्योरिटी का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आया. अब खिलाड़ियों पर हंटर चलना भी शुरू हो चुका है. पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी पर उनकी फ़्रैंचाइजी लाहौर कलंदर्स ने जुर्माना ठोक दिया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:00 AM IST
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अफरीदी पर लगाया गया जुर्माना. (PIC-X)
अफरीदी पर लगाया गया जुर्माना. (PIC-X)

PSL 2026: पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग में मुश्किलों के घेरे में आ चुके हैं. बॉल टेम्परिंग को लेकर एक्शन से पहले ही उनपर एक कांड पर जुर्माना ठोक दिया गया है. उनकी फ्रेंचाइजी लाहौर कलंदर्स ने शाहीन पर 10 लाख का जुर्माना ठोका है. उन्होंने पीएसएल के दौरान टीम होटल में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने किया, इसमें सिकंदर रजा भी शामिल थे. लाहौर कलंदर्स ने ऑफीशियल बयान में इस जुर्माने की पुष्टि की है.

फ्रेंचाइजी का आया बयान

फ्रेंचाइजी ने अपने ऑफीशियल बयान में लिखा, 'अनुशासन बनाए रखने और जवाबदेही तय करने के हित में, फ़्रैंचाइजी ने शाहीन शाह अफरीदी की संलिप्तता के लिए उन पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाकर एक स्वैच्छिक और सक्रिय कदम उठाया है. लाहौर कलंदर्स ने इस मामले पर अपनी टिप्पणियों के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को भी औपचारिक रूप से एक जवाब भी भेजा है.'

सिक्योरिटी गार्ड्स की कर दी सराहना

बयान में आगे कहा गया, 'फ्रेंचाइजी ने सुरक्षा कर्मियों के प्रयासों की तहे दिल से सराहना की और खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों के लिए एक सुरक्षित और महफूज माहौल सुनिश्चित करने में उनकी अहम भूमिका को स्वीकार किया. यह जोर देते हुए कि यह मामला किसी गलतफहमी के कारण पैदा हुआ था, न कि स्थापित प्रक्रियाओं का जानबूझकर उल्लंघन करने के किसी प्रयास के कारण, लाहौर कलंदर्स ने सभी सुरक्षा नियमों के प्रति अपने पूर्ण सम्मान को दोहराया.'

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सिकंदर रजा भी थे शामिल

सिकंदर रजा भी इस कांड में शामिल थे. पुलिस अधिकारी के अनुसार सिकंदर शाहीन और सिकंदर को 8वीं मंजिल पर स्थित होटल में रजा के कमरे में रात 1.25 पर 4 अनजान लोगों की मेजबानी करते पाया गया. गार्ड्स ने चेतावनी दी और मना भी किया लेकिन दोनों नहीं माने. उनके मैनेजर ने पीसीबी प्रबंधक से रजा के चार रिश्तेदारों को उनके कमरे में जाने की अनुमति के लिए पीसीबी को संपर्क किया था. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने रजा पर कोई टिप्पणी नहीं की.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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