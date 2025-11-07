अश्विन का सनसनीखेज खुलासा..., भारत को टी20 वर्ल्ड कप हराना है, तो इन 2 खिलाड़ियों को करें निशाना

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने 2-1 की लीड ले ली है. भारतीय टीम ने सीरीज के दौरान अभी तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है. सीरीज का दूसरा मुकाबला हारने के बाद टीम इंडिया ने कमबैक करते हुए चौथे टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हरा दिया. भारतीय टीम एशिया कप में जिस लय में दिख रही थी उस मुकाबले उनका प्रदर्शन काफी फीका है. इस पूरे मामले पर पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम के कमियों को उजागर किया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई खेमे को भारत को हराने का मंत्र दे दिया है.

'अभिषेक और वरुण को देखें'

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, ' अभी तक मेरा मानना था कि बुमराह को संभालना जरूरी है. मैंने जो देखा टिम डेविड ने वरुण चक्रवर्ती को संभाला. अगर किसी भी टीम को भारत से जीतना है, तो उन्हें अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को रोकना होगा. अभिषेक के खिलाफ हम उनकी प्लानिंग को जरूर देखेंगे. जो भी टीमें आ रही हैं वर्ल्ड कप की तैयारी के साथ आ रही हैं. वरुण चक्रवर्ती के साथ भी ऐसा ही होगा. क्योंकि इससे उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में बढ़त मिलेगी.'

बैट स्विंग को कम करें

अश्विन ने आगे कहा, ' अभिषेक शर्मा पावरप्ले के दौरान किसी भी गेंदबाज के खिलाफ बेहद घातक हो जाते हैं, कंगारु खिलाड़ियों ने अभिषेक को पावरप्ले के दौरान 23 गेंदों में 29 रन दिए. जिसमें 6ठे ओवर में काफी ज्यादा रन ले गया. अभिषेक 1 रन से भी कम प्रति गेंद पर बना रहे थे. उनके पास बैट के स्विंग को कम करने का प्लान था.

नाथन एलिस को सलाह

अश्विन ने आगे कहा, ' आपने देखा होगा नाथन एलिस ने अभिषेक शर्मा को स्टंप्स पर अभी तक कोई गेंद नहीं फेंकी होगी. उनकी गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर से वाइड गई है और स्विंगिंग यॉर्कर को कम करने के लिए उन्होंने थोड़ी रफ्तार भी कम रखी. इसलिए वह अभिषेक के लिए ऑफ साइड पर कमजोर नहीं हैं. वहां वह तेजी से रन बनाते हैं. मुझे लगता है उन्होंने वाकई में अच्छी गेंदबाजी की है'

