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Hindi Newsक्रिकेटक्रिस गेल नहीं...टेस्ट में छक्कों के किंग हैं ये 3 क्रिकेटर...नंबर 1 पर खूंखार ऑलराउंडर

क्रिस गेल नहीं...टेस्ट में छक्कों के किंग हैं ये 3 क्रिकेटर...नंबर 1 पर खूंखार ऑलराउंडर

Most Sixes in Test History: क्रिकेट का सबसे पुराना फॉर्मेट टेस्ट है, जिसमें मैच 5 दिन तक चलता है. इस फॉर्मेट में छक्के कम ही दिखते हैं, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट में टेस्ट में भी छक्कों की बारिश दिखने लगी है. जब भी छक्के लगाने की बात होती है क्रिस गेल का नाम सबसे आगे रहता है, लेकिन टेस्ट के टॉप 3 सिक्स हिटर में गेल का नाम नहीं है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 17, 2026, 03:24 PM IST
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Most Sixes in Test History
Most Sixes in Test History

Most Sixes in Test History: एक दौर था जब टेस्ट क्रिकेट में छक्के बिरले ही दिखते थे, लेकिन आज के दौर में छक्कों की संख्या में इजाफा हुआ है. टेस्ट को आमतौर पर धैर्य, रक्षात्मक तकनीक और क्लासिक शॉट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन इस फॉर्मेट में तीन ऐसे 'बाहुबली' बल्लेबाज भी हुए हैं, जिन्होंने इस पांच दिनों के खेल को भी टी20 के अंदाज में खेला. इन बल्लेबाजों ने क्रीज पर उतरते ही गेंदबाजों की लाइन-लेंथ बिगाड़ना और गेंद को सीधे बाउंड्री पार स्टैंड्स में भेजना अपनी आदत बना लिया था.

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर खूंखार ऑलराउंडर है, जो पिछले एक दशक से इस फॉर्मेट में कमाल करता आ रहा है. ये कोई और नहीं बल्कि बेन स्टोक्स हैं, जिन्होंने 216 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 136 गगनचुंबी छक्के उड़ाए हैं. उनका यह रिकॉर्ड फिलहाल किसी भी एक्टिव खिलाड़ी के लिए तोड़ पाना नामुमकिन नजर आता है. स्टोक्स के नाम टेस्ट में 7,200 से ज्यादा रन और 14 शतक भी दर्ज हैं. स्टोक्स ने 245 विकेट भी निकाले हैं.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 3 धुरंधर

1. बेन स्टोक्स

इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने अब तक 120 मैच खेलकर 136 छक्के मारे हैं. उनके आसपास भी दूसरा कोई बल्लेबाज नहीं है. स्टोक्स 2013 से लेकर अब तक इंग्लैंड के लिए टेस्ट खेल रहे हैं. उन्होंने अपने करियर के 120 टेस्ट की 216 पारियों में 34.85 की औसत से 7216 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से 14 शतक और 37 फिफ्टी निकली हैं. 17 बार वो जीरो पर आउट हुए हैं.

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2. ब्रेंडन मैकुलम

न्यूजीलैंड के इस पूर्व बल्लेबाज ने 2004 से लेकर 2016 तक 101 मैचों में 107 छक्के उड़ाए. मैकुलम टेस्ट में तूफानी बैटिंग के लिए पहचाने जाते थे. उन्होंने 176 टेस्ट पारियों में 38.64 की औसत से कुल 6453 रन बनाए हैं. मैकुलम ने अपने करियर में 12 शतक और 31 अर्धशतक लगाए हैं.

3. एडम गिलक्रिस्ट

ऑस्ट्रेलिया के इस महान विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपने करियर में 96 टेस्ट खेले और 137 पारियों में 47.60 की औसत से कुल 5570 रन बनाए हैं. उन्होंने 17 शतक और 26 फिफ्टी लगाई हैं. गिलक्रिस्ट ने 100 छक्के उड़ाए हैं.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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