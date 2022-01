David Warner-Shreyas Iyer नहीं, ये खिलाड़ी बनेगा RCB का कप्तान? चंद गेंदों में बदल देता मैच का नक्शा

नई दिल्ली: आईपीएल मेगा ऑक्शन (IPL Mega Auction) में अब बस चंद दिन ही रह गए हैं. ऐसे में सभी ये जानना चाहते हैं कि आरसीबी (RCB) का नया कप्तान कौन खिलाड़ी बनेगा, क्योंकि विराट कोहली (Virat Kohli) ने आरसीबी की कप्तानी छोड़ दी है. अब इस नाम का खुलासा हो गया है. भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने एक खिलाड़ी का नाम बताया है, जिसे आरसीबी (RCB) का कप्तान बनाना चाहिए. खास बात ये है कि ये प्लेयर डेविड वॉर्नर या श्रेयस अय्यर नहीं है.

आईपीएल 2021 में विराट कोहली (Virat Kohli) ने आरसीबी (RCB) की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था. उनकी कप्तानी में आरसीबी टीम एक भी आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई. अब पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने जेसन होल्डर का नाम सुझाया है. उन्होंने कहा जेसन होल्डर (Jason Holder) आरसीबी की कप्तान के लिए बिल्कुल ही फिट बैठते हैं. वह गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी भी करने में माहिर खिलाड़ी हैं. श्रेयस अय्यर पर उन्होंने इसलिए दांव लगाया है कि वह टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं और विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ियों के रहते वह ऊपर बल्लेबाजी करने नहीं आ सकते हैं. ऐसे में वह टीम के योजना में फिट नहीं बैठते हैं.

If Maxwell isn’t handed over the #RCB captaincy, how’s Jason Holder as a captaincy candidate? They’re always in need of an all-rounder…understated…knows how to handle Alpha Males in the side. Thoughts? #IPL2022

— Aakash Chopra (@cricketaakash) January 25, 2022