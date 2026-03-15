धोनी और डिविलियर्स नहीं, इस तूफानी खिलाड़ी के नाम है ताज, IPL में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले 5 खिलाड़ी

आईपीएल की शुरुआत होने में दो हफ्तों से भी कम का समय रह गया है. विश्व कप के बाद दुनिया भर के देशों के खिलाड़ी इस लीग में शामिल होंगे. इंडियन प्रिमियर लीग दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीगों में से एक है. कुछ ही दिनों पहले आईपीएल 2026 की तैयारियों के बीच शुरुआती 20 मुकाबलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. इस साल का टूर्नामेंट 28 मार्च से शुरू होगा और क्रिकेट प्रेमियों को इसका बेसब्री से इंतजार है. इस बीच क्रिकेट जगत में आईपीएल की ही चर्चा छाई हुई है. कोई पुराने किस्सों को याद कर रहा है, तो कोई टूर्नामेंट के पुराने रिकॉर्ड्स पर बातें कर रहा है. ऐसे में हम आपको उन बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. लिस्ट में शीर्ष स्थान एक विदेशी बल्लेबाज के नाम है, लेकिन टॉप-5 में तीन भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं.पर क्या आपको पता है नंबर 1 का ताज किसके सिर पर है?

क्रिस गेल हैं नंबर 1

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड कैरेबियाई स्टार क्रिस गेल के नाम दर्ज है. गेल ने 2009 से 2021 तक आईपीएल में 142 मैच खेले और इस दौरान कुल 357 छक्के जड़े. इसके अलावा उन्होंने 404 चौके भी लगाए. अगर रन की बात करें तो छक्के और चौकों की बरसात करने वाले गेल ने टूर्नामेंट में 148.96 की स्ट्राइक रेट और 39.72 के औसत से कुल 4965 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 31 अर्धशतक भी निकले.

रोहित शर्मा हैं नंबर 2

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में दूसरे नंबर पर टीम इंडिया के सबसे बड़े हिटर रोहित शर्मा का नाम है. साल 2008 में अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करने वाले रोहित शर्मा ने अपने अभी तक के करियर में खेले 272 मैचों की 267 पारियों में 302 गगनचुंबी छक्के लगाए हैं. टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा. वहीं, ओवरऑल गेल के बाद 300 से ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में पूर्व भारतीय कप्तान का नाम दूसरे पायदान पर है.

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विराट कोहली

इसी क्रम में नंबर तीन पर नाम आता है भारतीय क्रिकेट में रन मशीन के नाम से विख्यात विराट कोहली का. कोहली ने अपने आईपीएल करियर में ओवरऑल खेले 267 मैचों की 259 पारियों में 291 छक्के लगाए हैं. वह रोहित शर्मा से इस मामले में बहुत ज्यादा पीछे नहीं हैं और आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्सेज ठोकने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं.

एमएस धोनी

इस फेहरिस्त में चौथे पायदान पर भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान कप्तान वहीं आईपीएल के सफलतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी का नाम है. इनका अपना एक अलग ही फैन बेस है. वहीं, अगर बात करें इनके आंकड़ों के बारे में तो माही ने अपने अभी तक के आईपीएल करियर में खेले 278 मैचों की 242 पारियों में 264 छक्के लगाए हैं. धोनी आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं.

एबी डिविलियर्स

सबसे ज्यादा छक्के ठोकने के लिस्ट में पांचवां और आखिरी नाम दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का है. डिविलियर्स ने अपने ओवरऑल आईपीएल करियर में 184 मैचों में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने 170 पारियों का सामना करते हुए 251 छक्के लगाए. वह सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों के लिस्ट में दूसरे विदेशी खिलाड़ी हैं.

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