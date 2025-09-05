क्रिकेट इतिहास में 5 बार हुआ ये अजूबा, बिना एक भी चौका-छक्का लगाए बल्लेबाज ने बना डाले इतने रन
Hindi Newsक्रिकेट

क्रिकेट इतिहास में 5 बार हुआ ये अजूबा, बिना एक भी चौका-छक्का लगाए बल्लेबाज ने बना डाले इतने रन

वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाते हुए कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का कारनामा किया है. ऐसे कई क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने कई अनोखे रिकॉर्ड भी कायम किए हैं. हम बात कर रहे हैं  वनडे इंटरनेशनल में बिना बाउंड्री और सिक्सेस जड़े शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों के बारे में. आइए जानते हैं किनके नाम है ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 05, 2025, 02:12 PM IST
Unique Record of ODI history
Unique Record of ODI history

ऐसे कई क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने कई अनोखे रिकॉर्ड भी कायम किए हैं. उसे तोड़ना तो छोड़िए उसके आसपास भी आना आज के समय में मॉर्डन क्रिकेट में ऐसा कर पाना आसान नहीं है.

एडम पारोर

लिस्ट में नंबर 1 पर कीवी खिलाड़ी एडम पारोर का नाम आता है. उन्होंने ये ऐतिहासिक पारी बिना एक भी चौका छक्का जड़े साल 1994 खेली थी. उन्होंने ये ऐतिहासिक कारनामा भारत के खिलाफ खेले गए मैच में किया था. पारोर ने 138 गेंदों में 96 रनों की पारी खेली थी.

जहीर अब्बास 

लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी खिलाड़ी जहीर अब्बास का नाम आता है.  अब्बास ने वनडे इंटरनेशनल में बिना बाउंड्री लगाए दूसरी सबसे बड़ी पारी खेली थी. उन्होंने ये कारनामा साल 1982 में कंगारू टीम के खिलाफ किया था.

किम बार्नेट

वनडे क्रिकेट में बिना चौके-छक्के के सबसे बड़ी पारी खेलने का काम इंग्लैंड  के किम बार्नेट ने किया है. वो इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने साल 1998 में श्रीलंका के खिलाफ 146 गेंदों में 84 रन जड़े थे.

डेसमंड हेन्स

चौथे नंबर वेस्टइंडीज के खिलाड़ी डेसमंड हेन्स का नाम आता है. उन्होंने साल 1985 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 133 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली थी. जो बिना चौके-छक्के लगाए चौथी सबसे बड़ी पारी बनी.

जेपी डुमिनी

लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर दक्षिण अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाजी जेपी डुमिनी का नाम है. उन्होंने 93 गेंदों में 71 रनों की पारी खेली थी.  उन्होंने साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये कारनामा बिना चौका छक्का लगाए किया था.

ये भी पढें: एशिया कप इतिहास के 5 'अमर' रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया की इकलौती टीम, नाम जानकर उड़ जाएंगे होश

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

;