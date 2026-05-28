वनडे फॉर्मेट में तिहरा शतक... वैभव के करियर की सबसे विध्वंसक पारी, सबसे तेज 97 भी फेल

RR vs GT: आज शाम फैंस के लिए एक बार फिर रोमांचक होने वाली है. 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए फैंस बेताब होंगे. क्वालीफायर-1 में वैभव ने बल्ले से 29 गेंद 97 रन ठोक क्रिस गेल के रिकॉर्ड पर ग्रहण लगाया तो दुनियाभर में उनकी गूंज देखने को मिली. लेकिन वैभव एक इससे भी खतरनाक पारी खेल चुके हैं.
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RR vs GT: आज शाम फैंस के लिए एक बार फिर रोमांचक होने वाली है. 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए फैंस बेताब होंगे. क्वालीफायर-1 में वैभव ने बल्ले से 29 गेंद 97 रन ठोक क्रिस गेल के रिकॉर्ड पर ग्रहण लगाया तो दुनियाभर में उनकी गूंज देखने को मिली. लेकिन वैभव एक इससे भी खतरनाक पारी खेल चुके हैं. आईपीएल 2026 लीग स्टेज के बाद वैभव सूर्यवंशी ने अपनी सबसे खतरनाक पारी का राज केविन पीटरसन के साथ खोला था.
वैभव सूर्यवंशी ने एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ पारियां खेली हैं. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप में 175 रन जबकि क्रिकइंफो के मुताबिक लिस्ट ए में 190 रन का सर्वोच्च स्कोर वैभव के नाम दर्ज है. लेकिन जब केविन पीटरसन ने खुद वैभव से उनकी सबसे बड़ी पारी के बारे में पूछा तो वैभव ने अपने तिहरे शतक के बारे में बताया, वह पूरे 50 ओवर नॉट आउट रहे थे.
आईपीएल 2026 में 15 साल के वैभव बड़े-बड़े धुरंधर गेंदबाजों को नाको चने चबवाते नजर आते हैं. उन्होंने केविन पीटरसन को बताया, "मेरी सबसे बड़ी पारी एक हमारे स्टेट डोमेस्टिक मैच में आई थी जहां मैंने पूरे 50 ओवर नॉट आउट रहते हुए बल्लेबाजी की थी और 335 रन बनाए थे." वैभव सूर्यवंशी ने भारत के घरेलू क्रिकेट में 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और 12 पारियों में उनके नाम 207 रन दर्ज हैं.
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वैभव ने हाल ही में कहा है कि वह टी20 फॉर्मेट में दोहरा शतक ठोक क्रिस गेल के 175 रन के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं. उनका सबसे बड़ा टी20 स्कोर अभी तक 144 रन है. वहीं, बात करें लिस्ट ए की तो उन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में 353 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है. वैभव अभी तक टी20 में 32 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें 1284 रन बनाए हैं.
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