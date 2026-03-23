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Hindi Newsक्रिकेटखुद कप्तानी छोड़ें हार्दिक.. पांड्या से कमान छीनने की सलाह, पूर्व सेलेक्टर ने किसका सुझाया नाम?

'खुद कप्तानी छोड़ें हार्दिक..' पांड्या से कमान छीनने की सलाह, पूर्व सेलेक्टर ने किसका सुझाया नाम?

आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. सभी टीमें तैयारियों में जुटी हुई हैं. आईपीएल की शुरुआत से पहले मुंबई इंडियंस की कप्तानी के चर्चे फिर शुरू हो गए हैं जो हार्दिक पांड्या की लीडरशिप में संघर्ष करती नजर आई. अब एक पूर्व सेलेक्टर ने कप्तानी बदलने की नसीहत दे दी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 23, 2026, 08:27 AM IST
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Hardik Pandya (X)
Hardik Pandya (X)

आईपीएल में कभी सबसे खतरनाक टीम मानी जाने वाली मुंबई इंडियंस की दहशत पिछले दो सीजन से कम नजर आ रही है. रोहित शर्मा को हटाकर मुंबई के मैनेजमेंट ने 2 सीजन पहले हार्दिक पांड्या को टीम की कमान सौंपी. ये फैसला हार्दिक और मैनेजमेंट दोनों के लिए चैलेंजिंग साबित हुआ और गुस्साए फैंस ने जमकर ट्रोल किया. हालांकि, पिछले सीजन हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम प्लेऑफ क्वालीफाई करने में कामयाब हुई थी, लेकिन क्वालीफायर-2 में टीम का सफर खत्म हो गया था. इसके बावजूद पूर्व सेलेक्टर ने कप्तानी बदलने की नसीहत दे डाली है. 

किसने दी नसीहत?

अपने यूट्यूब चैनल पर पूर्व सेलेक्टर एस श्रीकांत ने कहा, 'उन्हें फिर साथ में योजना बनानी होगी. फ्रेंचाइजी के मालिकों और टीम मैनेजमेंट को, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर स्थिति को ठीक करना होगा. उन्हें सूर्या से इस साल टीम की कप्तानी करने के लिए कहना चाहिए, ताकि यह देखा जा सके कि क्या किस्मत बदलती है. वे सूर्या को कभी भी कप्तान नियुक्त कर सकते हैं. उन्हें अभी इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं है.'

टीम में 2 टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान

उन्होंने आगे कहा, 'टीम में एक मजेदार स्थिति है. हार्दिक पांड्या एक अच्छे कप्तान हैं. लेकिन, हां अब उनके नेतृत्व में दो ऐसे कप्तान खेल रहे हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है. यह उनके सेटअप के अंदर की कोई आंतरिक नीति हो सकती है, जिसे उन्हें सुलझाना होगा. बाहर से देखने पर, जाहिर तौर पर सूर्यकुमार यादव ही सबसे सही विकल्प लगते हैं. लेकिन यह फ्रेंचाइजी की कोई नीति भी हो सकती है.'

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ये भी पढ़ें.. एशियन लीजेंड्स लीग ने ट्रॉफी का अनावरण किया, सीजन 2 की शुरुआत 2 जून से होगी

रोहित-सूर्या के अंडर खेले हार्दिक

उन्होंने हार्दिक की कप्तानी को लेकर कहा, 'यह एक अजीब स्थिति है, क्योंकि हार्दिक ने रोहित और सूर्या की कप्तानी में खेलकर भारत को वर्ल्ड कप जिताने में मदद की थी. नहीं तो, हार्दिक को खुद ही कप्तानी के लिए मना कर देना चाहिए और सूर्या को टीम की कमान संभालने देनी चाहिए. अगर हार्दिक खुद मैनेजमेंट से यह बात कहते हैं, तो चीजें सुलझ जाएंगी. उन्हें कहना चाहिए, 'सूर्या को टीम की कमान संभालने दो और मैं उनका साथ दूंगा' इसे सुलझाने का एक तरीका यह भी है.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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