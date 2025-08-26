हेजलवुड-स्टार्क या रबाडा नहीं...ये हैं दुनिया के 4 सबसे खू्ंखार गेंदबाज, चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास के बाद किया खुलासा

Cheteshwar Pujara: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पिछले कुछ महीने खेल के मैदान से बाहर बड़े अजीब रहे हैं. टीम इंडिया के 4 दिग्गज खिलाड़ियों ने 9 महीने के अंदर संन्यास ले लिया. ये सिलसिला 18 दिसंबर 2024 को ब्रिस्बेन में शुरू हुआ. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीसरे टेस्ट मैच के बाद सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास का ऐलान कर दिया. उनके बाद मई में दो बड़े प्लेयर्स ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया. रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज पहले रिटायरमेंट की घोषणा कर दी. अब 24 अगस्त को दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया.

पुजारा ने किया दिग्गजों का सामना

37 वर्षीय इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 2010 से 2023 तक भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेले और 7195 रन बनाए. अपने 13 साल के टेस्ट करियर में पुजारा ने खेल के कई दिग्गजों का सामना किया. उन्होंने जेम्स एंडरसन-कगिसो रबाडा से लेकर मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस की तिकड़ी का भी सामना किया. पुजारा को कई गेंदबाजों ने परेशान किया. संन्यास के बाद उन्होंने उन खूंखार बॉलर्स के नाम का खुलासा किया जिन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा टेंशन दी.

Add Zee News as a Preferred Source

रबाडा और स्टार्क का नाम नहीं

'द टाइम्स ऑफ इंडिया' से बातचीत में उन्होंने दो प्रमुख साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाजों का नाम लिया. हालांकि, हैरानी की बात यह है कि इस सूची में कगिसो रबाडा का नाम शामिल नहीं था. रबाडा ने भारत के खिलाफ 14 टेस्ट मैचों में 55 विकेट लिए हैं. उनकी स्विंग होती तेज गेंदों का सामना करना किसी के लिए आसान नहीं था. पुजारा ने इसके बावजूद चार खूंखार गेंदबाजों में उन्हें नहीं रखा है. पुजारा ने जोश हेजलवुड का नाम भी नहीं लिया. इस दाएं हाथ के गेंदबाज ने टीम इंडिया के खिलाफ 17 मैचों में 57 विकेट लिए.

ये भी पढ़ें: क्रिकेट के इन 7 अनोखे रिकॉर्ड पर नहीं होगा यकीन...गंभीर से ज्यादा मुरलीधरन के सिक्स, वॉर्न-अख्तर से आगे सचिन

पुजारा ने लिए इन चार दिग्गजों के नाम

पुजारा ने इस सूची में एक ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को भी शामिल किया, लेकिन वह नाम मिचेल स्टार्क का भी नहीं था. स्टार्क ने भारत के खिलाफ 23 टेस्ट मैचों में 66 विकेट लिए हैं. भारतीय दिग्गज ने पूर्व साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाजों डेल स्टेन और मोर्ने मोर्कल का नाम लिया. इसके अलावा इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन और ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को भी उन गेंदबाजों में बताया जिन्होंने पूरे करियर में उन्हें काफी परेशान किया. पुजारा ने कहा, ''पूरे करियर में डेल स्टेन, मोर्ने मोर्कल, जेम्स एंडरसन और पैट कमिंस मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण गेंदबाजों में से रहे हैं.''

ये भी पढ़ें: BCCI और ड्रीम 11 में 'ब्रेकअप', अब टीम इंडिया की जर्सी पर किसका होगा लोगो? रेस में ये बड़े ब्रांड

इन गेंदबाजों का भारत के खिलाफ प्रदर्शन

डेल स्टेन ने भारत के खिलाफ 14 टेस्ट में 65 विकेट लिए. वहीं, अफ्रीकी स्टार मोर्कल ने 17 टेस्ट में 58 विकेट झटके. पैट कमिंस भी भारत के खिलाफ काफी सफल हुए. उन्होंने 18 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया के खिलाफ 75 विकेट झटके. जेम्स एंडरसन की बात करें तो उन्होंने 39 मुकाबलों में 149 विकेट लिए.