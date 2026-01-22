Advertisement
trendingNow13083167
Hindi Newsक्रिकेटगौतम गंभीर-शुभमन गिल की स्कीम से बाहर, डोमेस्टिक मैचों में लगाया रनों का अंबार, धाकड़ बैटर ने ठोका एक और शतक

गौतम गंभीर-शुभमन गिल की स्कीम से बाहर, डोमेस्टिक मैचों में लगाया रनों का अंबार, धाकड़ बैटर ने ठोका एक और शतक

Sarfaraz Khan Ranji Trophy: भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे मुंबई के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने एक और शतक से सनसनी मचा दी है. उन्होंने गुरुवार (22 जनवरी) को मुंबई के लिए नाबाद शतक बनाया. हैदराबाद के खिलाफ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी 2025-26 एलीट ग्रुप डी मैच में 28 साल के बल्लेबाज ने नंबर 5 पर नाबाद 142 रन बनाए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 22, 2026, 09:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गौतम गंभीर-शुभमन गिल की स्कीम से बाहर, डोमेस्टिक मैचों में लगाया रनों का अंबार, धाकड़ बैटर ने ठोका एक और शतक

Sarfaraz Khan Ranji Trophy: भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे मुंबई के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने एक और शतक से सनसनी मचा दी है. उन्होंने गुरुवार (22 जनवरी) को मुंबई के लिए नाबाद शतक बनाया. हैदराबाद के खिलाफ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी 2025-26 एलीट ग्रुप डी मैच में 28 साल के बल्लेबाज ने नंबर 5 पर नाबाद 142 रन बनाए. मैच के पहले दिन स्टंप के समय तक उनके बल्ले से 11 चौके और 5 छक्के निकले. 

टीम इंडिया में नहीं मिल रही जगह

सरफराज को ऑस्ट्रेलिया दौरे (2024-25) के बाद टेस्ट टीम से अचानक बाहर निकाल दिया गया. इसके बाद दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास ले लिया. इन दो दिग्गजों के रिटायर होने के बावजूद सरफराज की टीम में वापसी नहीं हुई. वह अभी भी कप्तान शुभमन गिल, कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की स्कीम से बाहर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सरफराज और लाड ने की 249 रनों की साझेदारी

अमनदीप खरे और अनुस्तुप मजूमदार ही ऐसे दो बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2019-20 सीजन के बाद से सरफराज से ज्यादा रणजी शतक बनाए हैं. अजिंक्य रहाणे की गैरमौजूदगी में मुंबई की कप्तानी कर रहे सिद्धेश लाड ने भी घरेलू दिग्गज टीम के लिए शतक बनाया. लाड ने 179 गेंदों में 104 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और दो छक्के शामिल थे. मुंबई को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया था और लाड ने चौथे विकेट के लिए सरफराज के साथ 249 रन जोड़े.

ये भी पढ़ें: ​ODI से फ्लॉप होकर डोमेस्टिक में भी शुभमन गिल ने तोड़ा दिल, अनजान गेंदबाज ने 0 पर भेजा पवेलियन, रवींद्र जडेजा भी फुस्स

मुशीर खान का नहीं चला बल्ला

स्टंप्स के समय से पहले रोहित रायडू ने 86वें ओवर में लाड को विकेट के सामने फंसाकर साझेदारी तोड़ी. इसके बाद हिमांशु सिंह (0) सरफराज के साथ क्रीज पर आए. रायडू (2/66) ने ओपनर अखिल हरवाडकर (27) को भी आउट किया, जबकि कप्तान मोहम्मद सिराज ने दूसरे ओपनर आकाश आनंद (35) को आउट किया. वह इस सीजन का अपना पहला रणजी मैच खेल रहे हैं. साई यादव ने भी एक विकेट लिया और मुशीर खान (11) को सस्ते में आउट किया.

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से OUT, अब क्या करेगा पाकिस्तान? ICC के फैसले से मोहसिन नकवी की खिसकी जमीन

ग्रुप डी में टॉप पर मुंबई

मुंबई 60/0 पर मजबूत स्थिति में थी, लेकिन फिर उसने तीन जल्दी विकेट गंवा दिए और स्कोर 86/3 हो गया. नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए सरफराज ने फिर लाड के साथ मिलकर टीम को संभाला. तीन जीत के साथ मुंबई 24 अंकों के साथ ग्रुप में टॉप पर है, जबकि जम्मू और कश्मीर 20 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. उसके बाद राजस्थान (13) है. हैदराबाद भी 13 अंकों पर है और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए उसे अपने बाकी दोनों मैच जीतने होंगे.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Sarfaraz KhanRanji trophygautam gambhirShubman Gill

Trending news

पंजाब के परिवारों को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान
Punjab news
पंजाब के परिवारों को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान
क्या है वो 'सफेद जहर', जिसने घाटी में 10 जवानों को मौत के मुंह में भेजा
Army vehicle accident
क्या है वो 'सफेद जहर', जिसने घाटी में 10 जवानों को मौत के मुंह में भेजा
NCP-शिवसेना के बीच फंसी BJP, क्या अजित पवार की पार्टी का हो गया गेम ओवर?
Maharashtra news
NCP-शिवसेना के बीच फंसी BJP, क्या अजित पवार की पार्टी का हो गया गेम ओवर?
समंदर का सीना फाड़कर निकलेगी भारत की हाइपरसॉनिक मिसाइल, 26 जनवरी को दिखेगी झलक
DRDO
समंदर का सीना फाड़कर निकलेगी भारत की हाइपरसॉनिक मिसाइल, 26 जनवरी को दिखेगी झलक
16 साल से कम उम्र वालों के लिए बड़ा झटका! इस स्टेट में नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया
Social media ban news
16 साल से कम उम्र वालों के लिए बड़ा झटका! इस स्टेट में नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया
विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
Asaduddin Owaisi
विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
bangladesh
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
डोडा में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी मोड़ पर फिसला सेना का वाहन, 10 जवान शहीद; 10 घायल
Indian Army Vehicle Crash
डोडा में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी मोड़ पर फिसला सेना का वाहन, 10 जवान शहीद; 10 घायल
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज, मनरेगा खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप
MNREGA
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज, मनरेगा खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
mumbai bmc mayor
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट