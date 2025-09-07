बुमराह नहीं... इस खूंखार गेंदबाज ने लगातार 5 गेंदों पर चटकाए 5 विकेट, टी20 इतिहास में पहली बार बना ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, वह करिश्मा एक खूंखार गेंदबाज ने टी20 मैच में कर दिखाया. टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है. भारत के जसप्रीत बुमराह और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज ने नहीं बल्कि एक अन्य गेंदबाज ने टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 5 गेंदों पर चटकाए 5 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

इस खूंखार गेंदबाज ने लगातार 5 गेंदों पर चटकाए 5 विकेट

आयरलैंड के बाएं हाथ के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कर्टिस कैंपर के नाम टी20 क्रिकेट में लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट लेने का दुर्लभ रिकॉर्ड दर्ज है. 26 साल का यह तेज गेंदबाज टी20 क्रिकेट में लगातार पांच गेंदों पर पांच विकेट हासिल करने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर है. आयरलैंड के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कर्टिस कैंपर ने आयरिश Inter-Provincial T20 Trophy में मुंस्टर रेड्स की ओर से खेलते हुए नॉर्थ-वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया.

टी20 इतिहास में पहली बार बना ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

कर्टिस कैंपर ने नॉर्थ-वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ इस टी20 मैच में 2.3 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट झटके. इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए कर्टिस कैंपर की टीम मुंस्टर रेड्स ने नॉर्थ-वेस्ट वॉरियर्स के सामने जीत के लिए 189 रनों का टारगेट रखा. नॉर्थ-वेस्ट वॉरियर्स की टीम 189 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए एक समय पर 5 विकेट खोकर 87 रन बना चुकी थी. इसके बाद मुंस्टर रेड्स के कप्तान कर्टिस कैंपर ने लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट लेकर नॉर्थ-वेस्ट वॉरियर्स की टीम को 13.3 ओवर में 88 रनों पर ऑल आउट कर दिया.

कैसे हुआ ये चमत्कार?

कर्टिस कैंपर ने नॉर्थ-वेस्ट वॉरियर्स की पारी के 12वें ओवर में आखिरी 2 गेंदों पर दो विकेट चटकाए. इसके बाद कर्टिस कैंपर ने 14वें ओवर में वापसी करते हुए पहली लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट चटका दिए. कर्टिस कैंपर ने इस तरह लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट लेकर नॉर्थ-वेस्ट वॉरियर्स की टीम को 13.3 ओवर में 88 रनों पर ऑल आउट कर दिया. कर्टिस कैंपर ने 14वें ओवर में अपनी हैट्रिक का रिकॉर्ड भी बना लिया.

इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड

लसिथ मलिंगा दुनिया के एकमात्र ऐसे तेज गेंदबाज हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं. लसिथ मलिंगा ने सबसे पहली बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 2007 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था. लसिथ मलिंगा ने 2007 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में एक ही ओवर में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने का कमाल किया था. लसिथ मलिंगा ने तब शॉन पोलाक, एंड्रयू हॉल, जैक कालिस और मखाया एंटिनी को एक ही ओवर में लगातार 4 गेंदों पर आउट किया था.

टी20 इंटरनेशनल मैच में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट चटकाए थे

लसिथ मलिंगा ने 6 सितंबर 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट चटकाए थे. लसिथ मलिंगा ने तब कॉलिन मुनरो, हामिश रदरफोर्ड, कॉलिन डी ग्रैंडहोम और रॉस टेलर को एक ही ओवर में लगातार 4 गेंदों पर आउट किया था. लसिथ मलिंगा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 बार हैट्रिक लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है.