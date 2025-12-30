Advertisement
बुमराह-सिराज नहीं... 2025 में यह खिलाड़ी है भारत का नंबर-1 गेंदबाज! रविचंद्रन अश्विन का खुलासा

Indian Cricket Team: टीम इंडिया के लिए साल 2025 मिला-जुला रहा है. उसने व्हाइट-बॉल क्रिकेट में दो बड़े टूर्नामेंट जीते. फरवरी-मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया और फिर सितंबर में एशिया कप को जीत लिया. वहीं टेस्ट मैचों में टीम ने इंग्लैंड में सीरीज बराबरी पर खत्म की और फिर घर में वेस्टइंडीज का सफाया किया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 30, 2025, 01:23 PM IST
Indian Cricket Team: टीम इंडिया के लिए साल 2025 मिला-जुला रहा है. उसने व्हाइट-बॉल क्रिकेट में दो बड़े टूर्नामेंट जीते. फरवरी-मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया और फिर सितंबर में एशिया कप को जीत लिया. वहीं टेस्ट मैचों में टीम ने इंग्लैंड में सीरीज बराबरी पर खत्म की और फिर घर में वेस्टइंडीज का सफाया किया. उसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में मिली 0-2 की हार ने बड़ा झटका दिया. यह एक साल में दूसरी घरेलू सीरीज में हार थी.

अश्विन ने किसे बताया साल का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज?

चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीत में मिस्ट्री स्पिनर कहे जाने वाले वरुण चक्रवर्ती का योगदान शानदार रहा. वह दोनों टूर्नामेंट में टीम के ट्रम्प कार्ड साबित हुए. भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने वरुण चक्रवर्ती को साल 2025 का श्रेष्ठ भारतीय गेंदबाज बताया. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''वरुण भारत के सबसे अहम खिलाड़ी हैं. हर मौके पर एक्स फैक्टर साबित हुए हैं. बल्लेबाजों के लिए उन्हें पढ़ पाना हमेशा मुश्किल रहा है. मैं उन्हें इस साल टीम का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मानता हूं. टी20 विश्व कप 2026 में उनकी भूमिका बेहद अहम होने वाली है.''

भारतीय दिग्गज ने क्या कहा?

अश्विन ने कहा, ''वरुण का पहला पेशा क्रिकेट नहीं है. वह एक आर्किटेक्ट थे. एक समय वह क्रिकेट से लगभग बाहर हो चुके थे, लेकिन उनकी वापसी शानदार रही है. चेन्नई में घरेलू क्रिकेट, फिर तमिलनाडु प्रीमियर लीग और फिर आईपीएल में प्रदर्शन के दम पर उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई. आज की तारीख में वह आईसीसी के नंबर वन टी20 गेंदबाज हैं। यह एक यादगार है.''

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 'ट्रम्प कार्ड' साबित हो सकते हैं वरुण

वरुण चक्रवर्ती के लिए साल 2025 निश्चित तौर पर बेहतरीन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी टीम में जगह सुनिश्चित करने वाला रहा है. वनडे हो या टी20, जहां भी मौका मिला, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. वरुण ने इस साल 4 वनडे में 10 विकेट लिए हैं, जबकि 20 टी20 मैचों में 36 विकेट उनके नाम हैं. वरुण का टी20 में प्रदर्शन टी20 विश्व कप 2026 से पहले भारत के लिए बेहद सुखद है. टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में मार्च-फरवरी में होना है. दोनों देशों की पिच स्पिनरों के अनुकूल मानी जाती है. ऐसे में वरुण एक बार फिर टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

