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Jasprit Bumrah नहीं...कप्तानी के लिए इस खिलाड़ी ने किया सबसे लंबा इंतजार, 200 मैचों के बाद सपना हुआ पूरा

Jasprit Bumrah MI Captain: आईपीएल में किसी भी टीम का कप्तान बनना एक बड़ी बात होती है. यह एक ऐसी जगह है, जहां पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को सालों मेहनत करनी पड़ती है. 14 मई को मुंबई इंडियंस के लिए जसप्रीत बुमराह कप्तान बने हैं. उन्हें 156 मैचों के बाद टीम की कमान मिली है, लेकिन कप्तान बनने के लिए उनसे भी ज्यादा लंबा इंतजार किसी और ने किया है. आइए जानते हैं कौन है ये धुरंधर.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 14, 2026, 08:50 PM IST
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200 मैचों के बाद मिली कप्तानी (डिजाइन फोटो)
200 मैचों के बाद मिली कप्तानी (डिजाइन फोटो)

Jasprit Bumrah MI Captain: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वें सीजन का 58वां मुकाबला धर्मशाला में चल रहा है. इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस नए कप्तान के साथ मैदान में उतरी है. हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव की गैरमौजूदगी में 'यॉर्कर किंग' जसप्रीत बुमराह टीम को लीड कर रहे हैं. बुमराह 156 मैचों के लंबे इंतजार के बाद कप्तान बने हैं, लेकिन सबसे लंबा इंतजार करने के मामले में वह दूसरे नंबर पर हैं. इस लिस्ट में नंबर-1 पर एक ऐसा भारतीय दिग्गज है, जिसने कप्तानी के लिए 200 मैचों का लंबा इंतजार किया था.

कप्तान बनने के लिए जिस खिलाड़ी ने सबसे लंबा इंतजार किया, वह कोई और नहीं बल्कि स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा हैं. आईपीएल में किसी टीम का नेतृत्व करने से पहले सबसे ज्यादा अनुभव हासिल करने का रिकॉर्ड रवींद्र जडेजा के नाम है. उन्हें 200 मैचों के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करने का मौका मिला था. बुमराह इस लिस्ट में 156 मैचों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. बुमराह ने 2013 में मुंबई इंडियंस के लिए अपना पहला मैच खेला था. 13 साल और 156 मैचों के बाद उन्हें कप्तानी मिली है.

जडेजा से बीच सीजन छीन ली गई थी कप्तानी

रवींद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 2022 के सीजन में कप्तान बनाया था. उन्होंने 8 मैचों में टीम की कमान संभाली थी, जिसमें से 6 हारे और 2 जीते थे. लगातार मैच हारने के चलते उन्हें बीच सीजन में ही कप्तानी से हटा भी दिया गया था और एमएस धोनी को वापस कमान दी गई थी.

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IPL में किसी टीम की कप्तानी करने से पहले सबसे ज्यादा मैच

200 - रवींद्र जडेजा
156 - जसप्रीत बुमराह
153 - मनीष पांडे
148 - अक्षर पटेल
137 - कीरोन पोलार्ड
126 - सूर्यकुमार यादव

कप्तान बनने पर क्या बोले जसप्रीत बुमराह?

टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो धर्मशाला की पिच को देखते हुए एक साहसी निर्णय माना जा रहा है. पहली बार MI की कप्तानी करने को लेकर बुमराह ने कहा, 'अच्छा लग रहा है. मैं यहां 19 साल की उम्र में आया था. मैंने नहीं सोचा था कि मैं मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने से पहले टेस्ट कप्तान बन जाऊंगा, लेकिन यह एक मजेदार जगह है. आप सबका ख्याल रखते हैं और हर मुमकिन तरीके से योगदान देना चाहते हैं. इसलिए मुझे जिम्मेदारी पसंद है. यह एक नई चुनौती है और मैं इसे मजे से लूंगा.'

ये भी पढ़ें: PBKS vs MI: आखिर क्यों नहीं खेल रहे पांड्या और सूर्या? जसप्रीत बुमराह को मिली कप्तानी

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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