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Hindi Newsक्रिकेटमैन ऑफ द मैच को लेकर बवाल, 4 विकेट लेने वाले कश्मीरी गेंदबाज के साथ नाइंसाफी, नहीं मिला मेहनत का फल

'मैन ऑफ द मैच' को लेकर बवाल, 4 विकेट लेने वाले कश्मीरी गेंदबाज के साथ नाइंसाफी, नहीं मिला मेहनत का फल

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 5 विकेट से हरा दिया. इस मैच में जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज रसिख सलाम डार ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट झटके. रसिख सलाम डार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' नहीं चुना गया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 16, 2026, 09:51 AM IST
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'मैन ऑफ द मैच' को लेकर बवाल, 4 विकेट लेने वाले कश्मीरी गेंदबाज के साथ नाइंसाफी, नहीं मिला मेहनत का फल

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 5 विकेट से हरा दिया. इस मैच में जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज रसिख सलाम डार ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट झटके. रसिख सलाम डार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' नहीं चुना गया. रसिख सलाम डार की जगह एक विकेट लेने वाले जोश हेजलवुड को 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया, जो हर किसी को हैरान कर रहा है. इसी बीच भारत के पूर्व ओपनर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने रसिख सलाम डार के लिए आवाज उठाई है.

'मैन ऑफ द मैच' को लेकर बवाल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को हराकर प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 का स्थान हासिल किया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत में गेंदबाजों की भूमिका अहम रही, जिसमें बड़ा नाम रसिख सलाम डार का रहा है, लेकिन रसिख सलाम डार को 'मैन ऑफ द मैच' का पुरस्कार नहीं दिया गया. आकाश चोपड़ा ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जिसे टीम के गेंदबाजों ने सही साबित किया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की पारी को 20 ओवर में 146 रन पर समेट दिया.

4 विकेट लेने वाले कश्मीरी गेंदबाज के साथ नाइंसाफी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से सभी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन सबसे सफल दाएं हाथ के तेज गेंदबाज रसिख सलाम डार रहे. रसिख सलाम डार ने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट लिए. इसके अलावा, भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3, क्रुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2, और जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 15.1 ओवर में 5 विकेट पर 149 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीत लिया. माना जा रहा था कि मैच के बाद रसिख सलाम डार तो 'मैन ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिलेगा, लेकिन सभी को चौंकाते हुए यह खिताब तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को दे दिया गया.

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नहीं मिला मेहनत का फल

यह फैसला सभी की समझ के परे था, क्योंकि रसिख सलाम डार की इकोनॉमी भी अच्छी थी और विकेट भी जोश हेजलवुड से 3 ज्यादा थे. टी20 में दोनों की अहमियत है. इसलिए रसिख सलाम डार को 'मैन ऑफ द मैच' का पुरस्कार न मिलना अटपटा फैसला है. मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुद्दे को उठाया है और फैसले को निराशाजनक बताया है. आकाश ने लिखा, 'रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच मैच में रसिख सलाम डार को 'मैन ऑफ द मैच' क्यों नहीं दिया गया. यह बच्चे के साथ अन्याय है.' दरअसल, आकाश चोपड़ा यह कहना चाहते थे कि रसिख सलाम डार जैसे युवा खिलाड़ी को अगर बेहतर प्रदर्शन का इनाम नहीं मिलेगा तो इससे कहीं न कहीं उनका उत्साह कम होगा.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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