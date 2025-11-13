शार्दुल ठाकुर ही नहीं... इन 2 खूंखार गेंदबाजों पर भी मुंबई इंडियंस की नजर, घर वापसी कराने की चल रही तैयारी

Mumbai Indians: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में ट्रेड को लेकर लगातार नई खबरें सामने आ रही हैं. मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स कथित तौर पर शार्दुल ठाकुर और अर्जुन तेंदुलकर के संभावित ट्रेड डील के लिए बातचीत कर रहे हैं. 15 नवंबर को जारी होने वाली खिलाड़ी रिटेंशन सूची के साथ इसकी घोषणा की जा सकती है. अब एक और बड़ा अपडेट मुंबई को लेकर ही आया है. फ्रेंचाइजी ने दो नए स्पिन गेंदबाजों को वापस लाने पर जोर दिया है. इसे लेकर हार्दिक पांड्या की टीम ने अपना प्लान तैयार कर लिया है.

राहुल चाहर और मयंक मार्कंडे पर नजर

कई रिपोर्टों के अनुसार, मुंबई इंडियंस राहुल चाहर और मयंक मार्कंडे पर नजर गड़ाए हुए है. ये दोनों पहले मुंबई के लिए खेल चुके हैं. आईपीएल 2025 में कुछ हद तक निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुंबई एक बार फिर आईपीएल 2026 से पहले स्पिन गेंदबाजी विकल्पों की तलाश में सक्रिय है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, पांच बार की आईपीएल विजेता टीम अपने दो पूर्व स्पिनरों के संपर्क में है. मुंबई लेग स्पिनर मार्कंडे के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के साथ पूरी तरह से नकद व्यापार सौदे की पेशकश तैयार कर रही है.

मार्कंडे का सफर

मार्कंडे ने पिछले साल फ्रैंचाइजी के लिए एक भी मैच नहीं खेला था, लेकिन आईपीएल 2024 में शानदार फॉर्म में थे. उन्होंने तब 32.37 की औसत से आठ विकेट लिए थे. आईपीएल 2023 में इस लेग स्पिनर ने टूर्नामेंट के इतिहास में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ सीजन खेला था. इस 28 वर्षीय खिलाड़ी ने 25.00 की औसत से 12 विकेट लिए थे.

2024 में राहुल ने लिए थे 10 विकेट

इसके साथ ही रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि फ्रैंचाइजी अपने लेग स्पिनर राहुल चाहर को वापस लाने पर विचार कर रही है. इस 26 वर्षीय खिलाड़ी ने आईपीएल 2024 में दस विकेट लिए. चेपक में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन भी इसमें शामिल है. वह पंजाब किंग्स के लिए सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे. हालांकि, उन्हें अपनी बल्लेबाजी का हुनर ​​दिखाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन प्रथम श्रेणी क्रिकेट में इस ऑलराउंडर का उच्चतम स्कोर 84 रन है.